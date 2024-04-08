Назван самый полезный чай в мире: помогает избавиться от многих проблем со здоровьем

Такой напиток готовится из нескольких ингредиентов, активирующих надлежащую работу всех систем организма.

Это чай масала – традиционный индийский напиток, решающий сразу несколько проблем со здоровьем, налаживая правильную работу всех систем организма. Рассказываем, из чего готовят чай масала, какая его польза и как приготовить.

Из чего готовят чай масала

Основной ингредиент напитка – это обычный листовой чай. Для приготовления в домашних условиях подойдет крупнолистовой черный чай без каких-либо примесей. Поскольку туда еще нужно добавлять пряности для усиления полезных свойств и вкусовых качеств напитка.

В качестве подсластителя лучше всего брать мед, можно сахар и сахарозаменители. Также вместо сахара добавляют сгущенку, чтобы сделать вкус напитка более насыщенным и сливочным. В чай обязательно добавляется коровье молоко.

Самой главной составляющей чая масала являются специи. Именно они делают напиток узнаваемым среди других. Для приготовления традиционного чая масала используют имбирь, корицу, кардамон, мускатный орех, гвоздику, чёрный перец. Впрочем, состав пряностей можно варьировать по своим личным предпочтениям.

Какая польза чая масала: что лечит

Чай делают полезным специи, входящие в его состав. Каждая из них по-своему влияет на здоровье организма. Из самых полезных свойств чая есть следующие:

Отлаживает правильную работу сердца и сосудов.

Активирует мозговую деятельность и предохраняет от деменции и болезни Альцгеймера.

Разгоняет метаболизм и улучшает процессы пищеварения.

Укрепляет защитные функции организма.

Снимает усталость и успокаивает.

Избавляет от стрессовых состояний и предупреждает депрессию.

Выводит токсины и шлаки из организма.

Снимает отеки, нивелирует возможность образования злокачественных опухолей.

Утоляет голод и заряжает организм энергией на длительный промежуток времени.

Помогает быстро заснуть, предотвращая бессонницу.

Снижает уровень "плохого" холестерина.

Укрепляет мышцы и сосуды, повышая их упругость.

Налаживает работу нервной системы.

Как приготовить чай масала

Чтобы приготовить напиток, нужно собрать следующие составляющие:

3-4 чайные ложки крупнолистового черного чая;

пол литра молока;

сахар или мед по вкусу;

пряности: черный перец, корень имбиря, кардамон, гвоздика, корица или другие.

Способ приготовления чая масала.

Насыпьте в кастрюлю воду, доведите до кипения и добавьте черный чай. Убавьте огонь и варите 3-5 минут. В другой емкости доведите молоко до кипения, добавьте подсластители, перемешайте и снимите с плиты. Все специи измельчите в ступке до состояния порошка. Можно купить готовую пряность для чая масала, они продаются уже в смеси. Добавьте пряности в чай и еще варите минуту-две на медленном огне. Затем соедините чай и молоко, доведите до кипения и снимайте с плиты. Готовый чай процедите и можно смаковать полезный напиток.

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