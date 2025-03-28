Назван самый полезный и вкусный утренний напиток: бодрит лучше, чем кофе

Чем заменить утренний кофе / © www.freepik.com/free-photo

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Если вы ищете замену кофе, то обратите внимание на имбирный напиток, который очень полезен для здоровья. Он помогает организму проснуться, стимулирует обмен веществ и оказывает противовоспалительное действие. Для приготовления такого напитка вам понадобится только горячая вода и корень имбиря. Рассказываем, какая польза имбирного чая, как его правильно приготовить.

Почему стоит заменить кофе имбирным чаем

Да, кофе — это один из самых любимых утренних напитков. Однако кофеин может иметь и негативные последствия: вызывать тревожность, повышать артериальное давление и раздражать ЖКТ. Так что если вы хотите заменить кофе, то имбирный напиток — лучший вариант. Он бодрит так же, но бережнее относится к здоровью.

Корень имбиря — это настоящий источник здоровья и природной энергии, поскольку содержит антиоксиданты, которые омолаживают клетки, укрепляют иммунитет и защищают организм от заболеваний.

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Имбирный чай будет ускорять метаболизм, что особенно полезно для следящих за фигурой. Потому что будет активировать термогенез — естественный процесс, при котором организм активно сжигает жир. Также напиток будет поддерживать стабильный уровень сахара в крови и снижать уровень «плохого» холестерина.

Как приготовить имбирный напиток

Для приготовления чая понадобится несколько тонких ломтиков свежего имбиря и литр горячей воды, но не кипятка.

Залейте имбирь горячей водой, дайте настояться 5-10 минут, чтобы напиток наполнился вкусом и ароматом. Чтобы подсластить напиток и сделать его еще более полезным, можно добавить мед или свежевыжатый лимонный сок с сахаром.