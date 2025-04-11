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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
737
Время на прочтение
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Назван самый полезный напиток: его надо пить каждый день, особенно людям пожилого возраста

Врачи считают, что этот целебный напиток обязательно должен быть в ежедневном рационе каждого человека.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какой самый полезный напиток

Какой самый полезный напиток / © Фото из открытых источников

Обычно компоты не считаются особенно полезными, а все потому, что содержат слишком много сахара. Но если напиток готовится без добавления сахара исключительно из фруктов и ягод, его ценность возрастает в разы. Однако врачи отмечают особую пользу компотов из сушеных фруктов, и вот почему.

Какая польза компота из сухофруктов: почему его нужно пить каждый день

Компот из сухофруктов содержит множество полезных микроэлементов, необходимых нашему организму для надлежащей работы всех его систем.

Напиток из сухих фруктов содержит значительную долю витаминов А, С и В6. Хотя витамины А и С частично разрушаются при нагревании, их количества все равно хватает, чтобы повысить иммунитет и поддержать остроту зрения. А витамины группы В способствуют выработке серотонина — гормона радости, поэтому компот из сухофруктов снимает стресс, тревожность и оказывает успокаивающий эффект.

Сухофрукты также содержат калий и магний — микроэлементы, положительно влияющие на сердечно-сосудистую систему, помогают снизить артериальное давление и оказывают мягкое успокаивающее действие.

Медики рекомендуют пить компот из сухих фруктов каждый день, но не советуют добавлять в него сахар. Особенно полезным напиток будет для пожилых людей, им стоит пить компот ежедневно по 1-2 стакана.

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Дата публикации
Количество просмотров
737
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