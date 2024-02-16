Назван самый полезный суп для здоровья: такое первое блюдо можно есть каждый день

Медики советуют включить в свое питание овощные супы. А если вам нравятся мясные наваристые первые блюда, их нужно правильно готовить, чтобы они не навредили организму. Рассказываем, почему овощной суп так полезен и как правильно готовить блюда на мясном бульоне.

В чем польза овощного супа

Супы и борщи, которые сварены на мясном бульоне, – не обязательное блюдо для ежедневного употребления, как объясняют врачи. Поэтому если вы не едите первые блюда, то не стоит себя к этому принуждать. Но это не касается овощных супов, содержащих множество полезных витаминов и соединений, в частности первые блюда без зажарки и добавления жиров животного происхождения.

Овощные супы и бульоны легко восстанавливают требуемый баланс жидкости в теле, улучшают перистальтику кишечника, насыщают организм питательными веществами. Такие блюда обязательны к употреблению пожилым людям, кормящим матерям, маленьким детям и тем, кто придерживается жестких диет. Ведь такие супы способны полностью насытить организм всеми необходимыми витаминами и минералами.

А вот мясными наваристыми супами диетологи вообще не советуют злоупотреблять. Поскольку в таком отваре содержится много экстрактивных микроэлементов, то есть в бульон попадают все вредные вещества из мяса. К примеру, антибиотики, которые могут содержаться в продукте.

Как правильно готовить овощной суп: полезные советы

Если вы готовите суп на мясном бульоне, то варить нужно только из домашнего мяса. Отварите мясо в течение 30 минут, слейте первую воду, залейте новую, когда вода закипит, бросайте овощи.

Не стоит добавлять в суп много соли, овощи используйте сезонные, их лучше покупать на рынках у проверенных продавцов. Такие продукты не содержат химических добавок и нитратов.

Чтобы в супе сохранилось максимальное количество витаминов, овощи нужно быстро положить в кипяток и накрыть кастрюлю крышкой. Таким образом, конденсат, который забирает большинство витаминов, будет стекать обратно в суп.

Врачи не рекомендуют есть первые блюда горячими, кипяток может обжечь пищевод и вызывать заболевание раком. Также не стоит разогревать всю кастрюлю уже приготовленного супа. Лучше налить себе порцию в тарелку и разогреть, да в блюде сохранится больше витаминов.

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