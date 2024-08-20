Назван самый полезный сыр в мире: налаживает работу сердца и кишечника

Сыр – один из самых популярных продуктов, вокруг которого существует множество спорных вопросов. Ведь приверженцы правильного питания рекомендуют избегать его употребления, так как он содержит калий и лактозу, к тому же продукт жирный и калорийный. С другой стороны, сыр богат витаминами, белками и минералами, поэтому врачи все же рекомендуют его включать в свой ежедневный рацион. А еще продукт содержит пребиотики, которые незаменимы для надлежащего функционирования кишечника. Рассказываем, почему не стоит пренебрегать сыром и какие его виды наиболее полезны.

Почему нужно кушать сыр: в чем его польза

Сыр боятся употреблять из-за того, что он может содержать избыток калия. Впрочем, большинство его сортов содержат лишь от 10% до 25% суточной нормы, а это значительно меньше, чем в бананах. Что касается калорийности, то большинство видов сыра не калорийнее красной рыбы или авокадо. Поэтому сыр никакого вреда здоровью или фигуре не несет — от него лишь польза, если его употреблять в должном количестве и не превышать суточной нормы. Это около 30-50 г в день.

В целом, большинство видов сыра поддерживают здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем, положительно влияют на работу кишечника и желудка, оказывают противовоспалительное действие. А все благодаря содержанию калия, кальция, натрия, цинка, рибофлавина, витаминов группы В и РР.

Какие виды сыра самые полезные

Пармезан. Этот вид сыра считается наиболее полезным для здоровья, поскольку это мощный источник кальция и фосфора. Пармезан содержит очень мало жиров и огромное количество белков. А за счет того, что он выдерживается до 36 месяцев, содержание лактозы в нем уменьшается в разы.

Этот вид сыра считается наиболее полезным для здоровья, поскольку это мощный источник кальция и фосфора. Пармезан содержит очень мало жиров и огромное количество белков. А за счет того, что он выдерживается до 36 месяцев, содержание лактозы в нем уменьшается в разы. Моцарелла. Этот сыр по своей пользе занимает второе место. Продукт богат белком, кальцием и пребиотиками, также содержит витамины группы В. Врачи рекомендуют употреблять этот вид сыра всем, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами. Также моцарелла помогает укрепить иммунитет и положительно влияет на нервную систему.

Этот сыр по своей пользе занимает второе место. Продукт богат белком, кальцием и пребиотиками, также содержит витамины группы В. Врачи рекомендуют употреблять этот вид сыра всем, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами. Также моцарелла помогает укрепить иммунитет и положительно влияет на нервную систему. Фета. Тройку лидеров замыкает греческий сыр, который производится из козьего молока. Фета содержит калий, кальций, натрий, цинк и витамины группы В, которые налаживают работу всех систем организма. Врачи рекомендуют употреблять этот сыр всем, кто соблюдает диеты, ведь он совершенно не вредит фигуре. Лучше всего его кушать вместе с овощами и заправкой из оливкового масла.

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