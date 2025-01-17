Назван самый полезный вид мяса: оно лучше говядины, курицы и индейки

Врачи рекомендуют обязательно включать мясо в свой рацион, так как оно содержит белок, являющийся строительным материалом для клеток организма.

Если вы хотите кушать самое лучшее мясо, которое бы имело максимальную пользу для здоровья, медики рекомендуют остановить свой выбор на крольчатине. Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "RadioClub", в чем польза мяса кролика, а кому его не стоит употреблять.

Какая польза мяса кролика: почему его нужно включить в свой рацион

Украинцы традиционно предпочитают курятину, свинину, говядину или индейку, а крольчатина почему-то не пользуется такой популярностью. Но, как говорят врачи, этот вид мяса заслуживает того, чтобы стать регулярным блюдом на нашем столе — и вот почему.

Крольчатина содержит нежирный белок, который необходим для наращивания мышечной ткани. Здесь его значительно больше, чем в курятине или говядине. К тому же этот вид мяса содержит меньше жира и углеводов, поэтому его можно есть всем, кто хочет быстро и безопасно похудеть.

Мясо кролика богато витаминами и минералами, которые поддерживают надлежащую работу кишечника. За счет содержания железа, фосфора и магния крольчатина укрепляет кости, зубы и ногти, помогает регулировать кровяное давление и уровень жидкости в организме.

Также крольчатина положительно влияет на работу сердца, не повышает уровень холестерина и артериальное давление, так как практически не содержит жира.

Кому не рекомендуется есть мясо кролика

Этот продукт не следует употреблять людям, которые имеют проблемы с воспалением суставов. Мясо кролика содержит пурины — вещества, которые в организме человека превращаются в кислоту, что провоцирует воспаление в суставах.

Также не следует употреблять крольчатину тем, у кого псориаз, потому что этот вид мяса может спровоцировать обострение болезни.

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