Назван самый популярный напиток, восстанавливающий здоровье печени: спасает от цирроза и ожирения

Продукт содержит антиоксиданты – биологически активные соединения, которые буквально исцеляют печень, защищая ее от влияния токсинов.
Исследования показали, что кофе обладает уникальными свойствами, которые помогают защитить этот важнейший внутренний орган. Эксперты обнаружили, что регулярное употребление натурального черного кофе снижает риск появления жирового гепатоза, цирроза и даже некоторых форм рака печени. А все за счет высокого содержания антиоксидантов, именно эти биологически активные соединения помогают уменьшить воспалительные процессы и стимулируют надлежащую работу печени.
К тому же, кофе способствует выведению токсинов из организма и улучшает обмен веществ. Однако эксперты подчеркивают, что для пользы печени важно пить натуральный черный кофе без молока и избыточного количества сахара.
Однако медики напоминают, что кофе – это не лекарство, но может быть частью рациона всех людей, не имеющих противопоказаний по употреблению напитка. Для максимальной пользы рекомендовано соблюдать правила здорового и сбалансированного питания, а также отказаться от алкоголя и табачных изделий.
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