Назван самый популярный напиток, восстанавливающий здоровье печени: спасает от цирроза и ожирения

Исследования показали, что кофе обладает уникальными свойствами, которые помогают защитить этот важнейший внутренний орган. Эксперты обнаружили, что регулярное употребление натурального черного кофе снижает риск появления жирового гепатоза, цирроза и даже некоторых форм рака печени. А все за счет высокого содержания антиоксидантов, именно эти биологически активные соединения помогают уменьшить воспалительные процессы и стимулируют надлежащую работу печени.

К тому же, кофе способствует выведению токсинов из организма и улучшает обмен веществ. Однако эксперты подчеркивают, что для пользы печени важно пить натуральный черный кофе без молока и избыточного количества сахара.

Однако медики напоминают, что кофе – это не лекарство, но может быть частью рациона всех людей, не имеющих противопоказаний по употреблению напитка. Для максимальной пользы рекомендовано соблюдать правила здорового и сбалансированного питания, а также отказаться от алкоголя и табачных изделий.

Читайте также:

Какие продукты нужно обязательно есть людям за 60: защищают от рака, деменции и ломкости костей

Не кофе и не чай: какие три напитка помогут быстро похудеть

Названы самые полезные консервы для здоровья пожилых людей: укрепляют сердце и кости