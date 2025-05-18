Назван симптом, который говорит о том, что вам больше нельзя пить кофе

Какие симптомы указывают на то, что больше нельзя пить кофе / © Freepik

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Медики назвали один тревожный симптом, при появлении которого следует немедленно отказаться от кофе. Это дрожь в руках. Как объясняют врачи, дрожь может свидетельствовать о перенасыщении организма кофеином. Ведь это вещество является мощным стимулятором, который при передозировке может негативно влиять на работу нервной системы, усугубляя тревожность, ускоряя пульс и вызывая мышечную нестабильность.

Особенно этот симптом может появиться у людей с повышенной чувствительностью к кофеину. А также у тех, кто злоупотребляет кофе.

Врачи назвали еще ряд опасных симптомов, которые могут возникнуть из-за злоупотребления напитком. Это:

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ускоренное сердцебиение,

бессонница,

тревожность,

головная боль,

тошнота.

Если у человека после выпитого кофе есть хотя бы одна из этих проблем, врачи рекомендуют прекратить употреблять напиток и по возможности пройти обследование. Особенно это касается дрожания рук. Медики советуют обращать особое внимание на индивидуальные реакции на кофе и помнить, что злоупотребление любыми продуктами или напитками может нанести непоправимый вред здоровью.