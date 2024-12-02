Названа научная причина, почему люди просыпаются за несколько минут до будильника

Просыпаться до того, как раздастся будильник, может быть невероятно досадно, особенно когда вы надеетесь насладиться последними мгновениями дремоты. Ученые объяснили, почему так происходит.

Как передает Daily Star, внутренние часы вашего тела пробуждают вас ото сна так же эффективно, как и будильник.

Цикл сна и бодрствования контролируется белком, известным как PER. Уровень этого белка колеблется каждый день, достигая пика вечером и падая ночью. Когда уровень PER низкое, кровяное давление снижается, сердцебиение замедляется, а когнитивные функции затуманиваются, из-за чего вы чувствуете сонливость.

Соблюдая постоянный график сна и просыпаясь в одно и то же время ежедневно, ваше тело учится повышать уровень PER в ожидании будильника. Приблизительно за час до того, как вы проснетесь, уровень PER повышается вместе с температурой тела и кровяным давлением.

Готовясь к стрессу, связанному с пробуждением, ваш организм выделяет смесь гормонов стресса, таких как кортизол. В результате ваш сон постепенно облегчается, поэтому вы часто просыпаетесь раньше, чем раздастся будильник.

Ваш организм не в восторге от будильника. Он резок и нарушает всю тщательную подготовку. Он подрывает цель постепенного пробуждения. Поэтому, чтобы не быть грубо прерванным, ваше тело делает удивительное: оно начинает увеличивать уровень гормонов стресса в начале ночи. Организм получает старт, чтобы процесс пробуждения не был резко прерван. Он настолько точен, что ваши веки вздрагивают за считанные минуты, а то и секунды до того, как прозвучит будильник.

Напомним, психолог объяснил, почему мы просыпаемся в три часа ночи. Ночные пробуждения – это естественная часть цикла сна и не следует дополнительно переживать из-за них.

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