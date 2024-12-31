Названа необычная польза жевательной резинки: вы будете удивлены

Мало кто знает, что жвачка может приносить гораздо больше пользы, чем просто освежать дыхание.
Рассказываем об удивительной пользе обычной жевательной резинки для здоровья.
- Улучшение памяти и концентрации. Жевание жвачки стимулирует мозговую активность, улучшая память и концентрацию. Это происходит из-за интенсивности кровообращения в мозге, что помогает активировать нейроны, отвечающие за память и внимание. Ученые доказали, что люди, жующие жвачку, могут лучше запоминать информацию и быстрее справляться со сложными задачами.
- Снижение стресса и тревожности. Жевательная резинка также помогает справляться с нервозностью и стрессом. Оказавшись в стрессовой ситуации, можно начать жевать резинку – так вы снизите уровень кортизола, гормона стресса, и сможете расслабиться. Поэтому жвачка может стать маленьким инструментом для борьбы с тревожностью.
- Профилактика зубного налета и кариеса. Многие знают, что жевательная резинка без сахара помогает избавиться от неприятного запаха изо рта. Но немногие догадываются, что она также способствует профилактике кариеса. Специальные компоненты, содержащиеся в жевательной резинке, способствуют нейтрализации кислот и укреплению эмали.
- Ускорение обмена веществ. Да, это может показаться неожиданным, однако жевание жвачки может ускорить обмен веществ. Это явление обусловлено повышением слюноотделения, что помогает улучшать пищеварение и ускоряет метаболизм.
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