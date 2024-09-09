Названа полезная зелень для сохранения здоровья и молодости: улучшает зрение и прочность костей

Те, кто хочет питаться правильно, знают, как важно включать зелень в свой повседневный рацион.
Ученые называют шпинат суперпродуктом, и не зря. Ведь он сочетает в себе кучу полезных микроэлементов и совсем не вредит фигуре. Шпинат – это источник белка, железа, антиоксидантов и витаминов, которые необходимы для надлежащего функционирования нашего организма. А еще темные листовые овощи крайне важны для крепости костей и эластичности кожи, также способны нивелировать риски развития рака, диабета и ломкости сосудов. Поэтому от шпината одна только польза для нашего организма, молодости и красоты.
Какая польза шпината для здоровья человека
Шпинат – это мощный источник витаминов и минералов.
- Витамин А. Шпинат обладает высоким содержанием каротиноидов, которые в организме превращаются в витамин А, который помогает сохранять остроту зрения до глубокой старости.
- Витамин С. Он является мощным антиоксидантом, укрепляющим иммунитет и защищающим кожу от преждевременного старения, продлевая ее молодость и красоту.
- Витамин К1, который необходим для надлежащего свертывания крови. Один лист растения содержит половину суточной нормы этого витамина.
- Фолиевая кислота. Это соединение еще известно как витамин В9, необходимый для укрепления нервной системы, надлежащего функционирования клеток нашего организма и роста тканей.
- Железо участвует в создании гемоглобина, доставляющего кислород в ткани нашего тела. Поэтому шпинат очень полезен тем, кто страдает анемией.
- Кальций. Этот минерал очень важен для прочности костной ткани, зубов, ногтей и волос. Также он помогает отлаживать правильную работу сердца, нервной системы и мышц.
- Витамин Е, калий и магний. Этот листовой овощ может предупредить развитие заболевания астмой и других проблем с дыханием.
В каком виде полезнее всего употреблять шпинат
Эту зелень можно есть в любом виде, она сохраняет все свои свойства даже после термической обработки.
Из молодых листьев шпината лучше всего делать салаты и соусы, которые подают к мясу и морепродуктам. Зрелые листья можно тушить, готовить на пару или обжаривать. Его можно добавлять в пюре, салаты, пиццу, супы, пироги, пасту и т.д. Также из шпината готовят смузи, делают бутерброды и добавляют в жирную и острую пищу для лучшего усвоения.
Кому нельзя есть шпинат: какие противопоказания
Врачи запрещают есть шпинат людям с болезнью почек, подагрой, ревматоидным артритом, язвенной болезнью желудка. Если эти проблемы отсутствуют, тогда можно смело включать эту зелень в свой ежедневный рацион для сохранения здоровья, молодости и красоты.
Врачи отмечают, что дневная норма шпината составляет 75-90 граммов.
Зелень не следует долго хранить в холодильнике, ее лучше есть в течение 3-4 дней после покупки. Хранить шпинат лучше в полиэтиленовых пакетах с отверстиями при температуре 5-6 градусов.
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