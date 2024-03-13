Названа рыба, которая замедляет процессы старения: полезнее красной, а стоит втрое дешевле

По словам врачей, есть много продуктов, которые способны предотвратить преждевременное старение нашего организма. К таким относится рыба, живущая в холодной воде, это скумбрия и сельдь. Они содержат большое количество жирных кислот омега-3, которые борются со свободными радикалами, вызывающими хроническое воспаление в организме. Рассказываем, чем полезна скумбрия и сельдь для нашего здоровья.

Какая польза скумбрии: что лечит

Это жирная морская рыба, кроме полиненасыщенных жирных кислот содержит также белок и важные аминокислоты. Эти полезные микроэлементы не производятся нашим организмом, он их получает только из еды. Скумбрия также имеет селен, много калия, магния, фосфор, витамины группы В, D и А.

Скумбрия поддерживает должную работу сердца, снижает уровень холестерина, регулирует артериальное давление, расширяя и укрепляя кровеносные сосуды. Таким образом, эта рыба способна предупредить атеросклероз и другие болезни сердца.

Если употреблять скумбрию дважды в неделю, можно укрепить иммунитет, этому способствует селен и витамин D. Также селен укрепляет эритроциты, защищая их от свободных радикалов, налаживает правильную работу щитовидной железы.

За счет содержания в рыбе фосфора, магния и калия укрепляются костная ткань и зубы. Скумбрия способна препятствовать деминерализации костей и поддерживает натрий-калиевый баланс в организме. Витамин D отвечает за усвоение кальция и фосфора, снижает риски аутоиммунных заболеваний, диабета II типа и метаболических заболеваний.

Скумбрия также богата цинком и витамином А, которые улучшают состояние кожи, волос и ногтей. А витамины группы В отвечают за должную работу нервной системы. Поэтому регулярное употребление скумбрии улучшает память, концентрацию, защищает от стресса и бессонницы.

Какая польза сельди: что лечит

Сельдь – это рыба средней жирности, которая содержит белок, жирные кислоты, витамины группы В, железо, фтор, кальций и фосфор. Также рыба богата витамином D, который полезен для почек и костей.

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе в большом количестве, предотвращают болезни сердца, мозга и сосудов. Они способны активизировать мыслительные процессы, улучшая работу мозга, защищают организм от преждевременного старения. Сельдь крайне полезна для беременных женщин.

Рыба содержит достаточное количество жира, который регулирует уровень холестерина в крови, снижает риск заболевания диабетом II типа. Содержащиеся в рыбе антиоксиданты нивелируют процессы воспаления в организме, предупреждая рак, и укрепляют иммунитет.

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