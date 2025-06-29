Названа рыба, которую ни в коем случае нельзя есть, но ее все же употребляют

Какую рыбу нельзя есть / © www.freepik.com/free-photo

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Рыба не только вкусна, но и очень полезна, ведь содержит кучу незаменимых веществ, которые организм может получить только из пищи. Но эксперты по безопасности питания отмечают, что не все виды продукта полезны и питательны. Некоторая рыба, несмотря на свою популярность, может накапливать токсины, тяжелые металлы и паразитов. И хотя она может быть вкусной, её лучше обходить стороной, чтобы потом не пожалеть. Рассказываем, какие пять видов рыбы лучше не есть, чтобы не было проблем со здоровьем.

Какие пять видов рыбы нельзя употреблять, но ее все же едят

Пангасиус или вьетнамский сом. На вид эта рыба очень аппетитная, практически не имеет костей и мягкая. Однако ее выращивают в дельте реки Меконг, которую считают одной из самых грязных в мире. А для быстрого роста часто используют антибиотики, гормоны и химикаты. Поэтому в мясе пангасиуса могут быть остатки опасных веществ, которые негативно влияют на печень и иммунитет. Тилапия недорогая и мясистая, поэтому достаточно популярна. Однако эту рыбу часто выращивают в закрытых водоемах, ее мясо может содержать антибиотики, которые добавляются в корм. К тому же, рыба имеет высокое соотношение омега-6 к омега-3, что провоцирует воспалительные процессы в организме. В некоторых европейских странах тилапия включена в список продуктов с потенциальным канцерогенным риском. Рыба-меч — это экзотическая дорогая рыба, которая имеет изысканный вкус. Однако в ее мясе содержится больше всего ртути из-за того, что она долго живет и питается другой рыбой. Регулярное употребление этой рыбы может вызвать неврологические нарушения. Королевская макрель также имеет высокое содержание ртути и тяжелых металлов. Если ее часто употреблять, можно спровоцировать хронические заболевания почек, мозга и сердечно-сосудистой системы. Эту рыбу нельзя есть детям и беременным женщинам. Японская фугу. Да, эта рыба считается настоящим деликатесом, однако она содержит смертельный яд — тетродотоксин. Если ее неправильно приготовить, после употребления возникает паралич и смерть. Готовить фугу имеют право только лицензированные японские повара.