Названа рыба, от которой надо отказаться пожилым людям, и вот почему

Какая самая полезная рыба для людей в возрасте, как ее правильно употреблять: объяснение врачей.

Рассказываем, какую рыбу нельзя есть пожилым людям, чем заменить продукт, в каком виде рыбу употреблять лучше всего.

От какой рыбы пожилым людям лучше отказаться: чем заменить продукт

Врачи рекомендуют пожилым людям внимательно следить за своим питанием. Поскольку после 50 лет организм хуже усваивает пищу, в том числе ту, которая содержит много жиров. Поэтому медики советуют есть меньше тяжелой жирной пищи. В частности, пожилым людям следует воздержаться от жирных видов рыб – скумбрии и лосося, ведь они могут стать причиной развития атеросклероза.

Вместо этого, всем, кому за 60, лучше употреблять белую рыбу, которая также крайне полезна для здоровья, но содержит гораздо меньше жиров. Самыми полезными видами рыбы для пожилых людей врачи считаются сельдь и карп.

Сельдь богата селеном – это природное антиоксидантное соединение, которое защищает клетки организма от окисления. Рекомендованная дневная норма рыбы – 50 г. Карп рекомендован врачами для ежедневного употребления, ведь эта рыба является мощным источником качественного белка. Карп способствует налаживанию процессов обмена веществ, улучшению функционирования спинного и головного мозга. Также помогает восстановлению нормального состояния слизистых и предотвращает преждевременное старение кожи.

В чем еще польза рыбы для здоровья

Рыба содержит кучу витаминов, минералов и несколько видов полиненасыщенных жирных кислот, поэтому считается бесценным продуктом для здоровья человека. За счет содержания белка все виды рыб помогают укреплению костей, зубов, ногтей и волос.

Белая и красная рыба содержит витамины группы В, поддерживающие надлежащую работу мозга и нервной системы, защищая от старческих заболеваний – деменции и болезни Альцгеймера. За счет содержания витамина А продукт оказывает влияние на улучшение зрения, укрепление иммунитета и сердечно-сосудистой системы.

Также рыба – это мощный источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3, способствующих здоровью сердца, легких, кровеносных сосудов, иммунной и эндокринной систем. За счет содержания кальция и витамина D все виды рыбы защищают от хрупкости костной ткани, утраты мышц и вирусных болезней. В рыбе содержатся йод и железо, необходимые для работы сердечно-сосудистой системы и выработки гормонов щитовидной железы.

В каком виде употреблять рыбу лучше: как правильно готовить

Есть рыбу лучше с наименьшим содержанием соли, поскольку соль отрицательно влияет на внутренние органы – почки, сердце и сосуды. Если вы засаливаете рыбу, не стоит жалеть соли, затем ее можно вымочить. После засолки все полезные вещества хранятся. Самой полезной будет рыба на пару или запеченная с овощами. Людям пожилого возраста лучше всего употреблять белую рыбу – хек, карп, минтай, сельдь. Детям следует давать нежирные виды рыбы – хек или минтай. Худшая рыба – это копченая, она может навредить здоровью и в процессе обработки теряет почти все свои полезные свойства. Чтобы избежать ботулизма, перед покупкой следует убедиться в свежести рыбы. Свежая рыба хранится в холодильнике не более 14 дней, замороженная должна соответствовать сроку годности согласно сертификату качества.

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