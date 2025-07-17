Названа рыба, в которой чаще всего обнаруживают паразитов: ее регулярно покупают миллионы украинцев

В какой рыбе чаще всего обнаруживают паразитов / © www.freepik.com/free-photo

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Рыба считается одной из самых полезных составляющих рациона, поскольку она содержит качественные белки, жирные кислоты омега-3, йод, фосфор и другие необходимые для здоровья микроэлементы. Но некоторые виды могут представлять собой настоящую угрозу, особенно если не соблюдены условия ее хранения или приготовления. Одной из таких опасных, но очень популярных рыб в Украине является сельдь, и вот почему.

Почему сельдь является лидером по количеству паразитов

Сельдь очень часто попадает на наши столы уже соленой. Однако такая рыба, особенно слабосоленая, не проходит этап термической обработки. Это создает идеальные условия для сохранения живых неактивных паразитов, которые впоследствии могут активироваться в теле человека.

Самые распространенные паразиты, встречающиеся в сельди:

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Анизакиды (Anisakis) — вызывают тяжелые расстройства желудочно-кишечного тракта.

Дифиллоботрииды (широкий лентец) — один из самых больших паразитов, который поселяется в тонком кишечнике.

Описторхии — поражают печень, желчный пузырь и поджелудочную железу.

Чем грозит заражение паразитами из сельди

Попадание яиц паразитов в организм человека может вызвать:

рвоту, понос, боль в животе;

аллергические реакции — сыпь, зуд, отеки;

воспаление желчных протоков, печени, поджелудочной;

в сложных случаях — непроходимость кишечника, внутренние кровотечения, а также хронические заболевания.

Как обезопасить себя от паразитов во время употребления сельди

Не покупайте рыбу на стихийных рынках, лучше брать в магазинах, где соблюдают нормы санитарного контроля.

Обращайте внимание на маркировку, добросовестный изготовитель указывает способ обработки.

Замораживайте рыбу на 2 суток перед употреблением, это поможет уничтожить яйца паразитов.

Жарьте, варите или запекайте. Термическая обработка рыбы полностью нейтрализует паразитов.

Если любите слабосоленую сельдь, выдерживайте ее в домашнем маринаде не менее пяти дней с солью, уксусом и специями.

Стоит ли полностью отказываться от сельди

Нет, селедка остается ценным источником полезных микроэлементов, но подходить к ее выбору и приготовлению нужно крайне тщательно. Покупайте у проверенных продавцов, избегайте сомнительной продукции и никогда не ешьте рыбу сырой, если не уверены в ее качестве.