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Названа самая полезная рыба, которую нужно есть абсолютно всем

Названа самая полезная рыба, которую нужно есть абсолютно всем

Какая польза лосося для человека / Фото: Freepik

Ученые отмечают, что самой полезной будет рыба вида лососевых, живущая в дикой природе, а не выращенная в фермерских хозяйствах.

Ученые рекомендуют не покупать красную рыбу, выращенную в искусственных водоемах. Поскольку она не имеет питательных веществ и витаминов, которые содержатся в дикой. Рассказываем, какая польза дикого лосося, ссылаясь на издание News week.

Какая разница между диким и искусственно выращенным лососем: исследование ученых

Ученые ведущих английских университетов, в том числе Кембриджского и Абердинского, выяснили, что выращенный в искусственных условиях лосось не содержит в своем мясе шести ключевых веществ – калия, йода, железа, омега-3, витамина B12 и витамина A. Ведь именно ради этих полезных витаминов и минералов люди чаще всего выбирают красную рыбу.

В ходе исследования было обнаружено, что в дикой красной рыбе содержание калия в 5 раз выше, чем в выращенной фермерами. Также ученые установили, что филе дикой рыбы содержит йода в четыре раза больше, а железа, омега-3 и витаминов А и В – в полтора раза.

Какая польза дикого лосося для здоровья

  • Предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Омега-3, калий и витамин А, содержащиеся в рыбе, снижают риски инсульта и нормируют уровень холестерина в крови.
  • Повышает иммунитет у подростков. При росте и развитии организм детей в возрасте от 12 до 16 лет тратит много ресурса, а красная рыба благодаря содержанию йода и калия помогает укрепить иммунитет, костную и мышечную ткань.
  • Защищает от потери мышц и ломкости костей. Лосось богат на белок, который выполняет ряд сверхважных функций. Поэтому эта рыба особенно полезна для пожилых людей, поскольку поддерживает прочность тканей и одновременно предотвращает преждевременное старение.
  • Снижает риски болезней онкологией и щитовидной железы. Рыба вида лососевых содержит в своем составе селен, который защищает организм от рака и способствует налаживанию работы щитовидной железы у людей с аутоиммунным заболеванием.
  • Омолаживает. Филе красной рыбы содержит астаксантин, способный снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращать преждевременное старение кожи.

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