Названа самая популярная ягода, которая является естественным спасителем от выпадения волос

Какая ягода помогает от выпадения волос

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Ученые и медики обращают все больше внимания на природные средства для укрепления и восстановления волос. Поэтому рекомендуют добавить в свой рацион ягоду, которая достаточно популярна и недорога.

В чем польза черники для здоровья волос: об этом нужно знать каждому

Ягоды содержат мощный состав витаминов — A, C, E и группы B, а также антиоксидантные соединения. Вместе эти вещества улучшают кровообращение в коже головы, что помогает укрепить корни волос и предотвратить их ломкость и выпадение.

Особенно ценным в чернике считается вещество — антоцианин, это мощный антиоксидант, именно он окрашивает чернику в синий цвет. Это антиоксидантное соединение помогает нивелировать действие свободных радикалов, за счет чего тормозятся процессы старения клеток. Именно поэтому регулярное употребление черники помогает росту здоровых и густых волос, которые не будут ломаться и выпадать.

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Ученые и трихологи рекомендуют употреблять чернику как можно чаще, чтобы предотвратить выпадение волос. Особенно когда эта проблема связана с авитаминозом или стрессом.

Наверняка всем известны средства по уходу за волосами на основе черники. Косметические компании уже давно используют экстракт ягоды для добавления в шампуни, маски и кондиционеры.

Эксперты рекомендуют в сезон включить чернику в ежедневный рацион, а также сделать запасы на зиму. Ее можно употреблять в виде варенья, сухой или замороженной, черника после обработки не теряет своей пользы. Это поможет не только укрепить волосы, но и будет положительно влиять на общее состояние здоровья.