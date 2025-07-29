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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
536
Время на прочтение
1 мин

Названа самая ценная рыба для пожилых людей: гораздо лучше и дешевле за семгу и форель

В состав этой вкусной рыбы входят микроэлементы, которые крайне необходимы для поддержания здоровья и активности пожилых людей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какая самая лучшая рыба для пожилых людей

Какая самая лучшая рыба для пожилых людей / © Freepik

Это сельдь, которая живет в природной среде. Именно поэтому она так полезна для здоровья, в отличие от форели и семги, выращенных в искусственных водоемах. Ведь такую рыбу кормят разными добавками, что значительно снижает ценность ее мяса.

В чем польза сельди для пожилых людей

  • Эту рыбу полезно включать в рацион благодаря ее свойствам укреплять сердечно-сосудистую систему.

  • Сельдь способствует снижению уровня «плохого» холестерина, рисков заболеваний сердца, воспалительных процессов в организме.

  • Регулярное употребление такой рыбы защитит организм от свободных радикалов, рака, болезней щитовидной железы, укрепит костную ткань.

Кому нельзя есть сельдь

  • Вареную и запеченную рыбу полезно употреблять 1-2 раза в неделю, если нет индивидуальной непереносимости.

  • Соленую сельдь нужно есть с осторожностью, чтобы не спровоцировать отеки тела и не получить дополнительную нагрузку на сердце.

  • Сельдь не рекомендуют употреблять женщинам, кормящим грудью. Будучи сильным аллергеном, рыба может навредить маленькому ребенку.

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Дата публикации
Количество просмотров
536
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