- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 536
- Время на прочтение
- 1 мин
Названа самая ценная рыба для пожилых людей: гораздо лучше и дешевле за семгу и форель
В состав этой вкусной рыбы входят микроэлементы, которые крайне необходимы для поддержания здоровья и активности пожилых людей.
Это сельдь, которая живет в природной среде. Именно поэтому она так полезна для здоровья, в отличие от форели и семги, выращенных в искусственных водоемах. Ведь такую рыбу кормят разными добавками, что значительно снижает ценность ее мяса.
В чем польза сельди для пожилых людей
Эту рыбу полезно включать в рацион благодаря ее свойствам укреплять сердечно-сосудистую систему.
Сельдь способствует снижению уровня «плохого» холестерина, рисков заболеваний сердца, воспалительных процессов в организме.
Регулярное употребление такой рыбы защитит организм от свободных радикалов, рака, болезней щитовидной железы, укрепит костную ткань.
Кому нельзя есть сельдь
Вареную и запеченную рыбу полезно употреблять 1-2 раза в неделю, если нет индивидуальной непереносимости.
Соленую сельдь нужно есть с осторожностью, чтобы не спровоцировать отеки тела и не получить дополнительную нагрузку на сердце.
Сельдь не рекомендуют употреблять женщинам, кормящим грудью. Будучи сильным аллергеном, рыба может навредить маленькому ребенку.