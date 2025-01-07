Названа специя, которая помогает снизить высокое кровяное давление

Если есть проблема со скачками давления, ее следует решать немедленно, чтобы она не спровоцировала болезни сердца.

Врачи отмечают, что правильное питание помогает предупредить проблемы со скачками давления. Некоторые продукты повышают уровень бляшек в крови, которые забивают сосуды, а некоторые, наоборот, очищают и расслабляют их. К продуктам, полезным при проблемах с высоким давлением, относится черный кунжут. За счет содержания магния, эти черные зернышки помогают расслаблять стенки сосудов, снижая давление. Также специя содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые нивелируют повышение "плохого" холестерина в крови.

Какие еще полезные свойства и противопоказания семян черного кунжута

Кунжут – это семена однолетнего растения, родиной которого считается Индия. Черный кунжут имеет резкий аромат и островатый привкус, поэтому его используют в кулинарии, как приправу к мясным блюдам и салатам.

Черный кунжут укрепляет ногти и волосы, делает кожу эластичной и гладкой.

Специя помогает ускорять метаболизм, поэтому оказывает положительное влияние на процесс похудения.

Черный кунжут улучшает работу желудка и кишечника.

За счет содержания кальция зернышки кунжута укрепляют кости и суставы.

Благодаря высокому содержанию витаминов и минералов специя улучшает общее самочувствие.

Помогает расслабиться, снизить тревожность и способствует быстрому засыпанию.

Врачи предостерегают от чрезмерного употребления черного кунжута. Во-первых, оно достаточно калорийно, поэтому можно набрать лишний вес. Во-вторых, специя может стать причиной образования камней в почках.

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