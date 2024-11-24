Названа зелень, которая может вызвать тромбоз, хотя она считается очень полезной

Какая зелень может стать причиной появления тромбов в сосудах

Дело вот в чем. Некоторые виды зелени богаты жирорастворимым витамином К, который отвечает за систему гомеостаза. То есть этот витамин помогает свертыванию крови, из-за чего происходит быстрое заживление ран, поэтому люди не истекают кровью при малейших кровотечениях.

Однако если есть повышенный риск тромбообразования, надо отказаться от этой зелени. Особенно это касается тех людей, которым назначено лечение коагулянтами – препаратами, разжижающими кровь. Ибо при употреблении этих видов зелени их действие значительно ослабеет.

На первом месте по содержанию витамина К оказалась петрушка, 100 г этой зелени содержит 20 суточных доз витамина К, что повышает риск тромбоза. Кроме того, витамина К много в базилике, в 100 граммах которого содержится 7 суточных доз. Третье место занимает шпинат, он содержит в 100 г 6 суточных доз витамина К.

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