Названо целебное комнатное растение, которое лечит практически все: это следует знать каждому

Алоэ – это распространенное комнатное растение, лечебными свойствами которого человечество пользуется уже более трех тысячелетий.
По данным ВОЗ алоэ – это наиболее биологическое активное растение, содержащее 75 полезных веществ, которые улучшают работу пищеварительной системы и укрепляют иммунитет. Также алоэ является незаменимой составляющей многих косметических средств, мировые производители активно используют растение для изготовления различных кремов и масок для тела и лица. Рассказываем, какая польза алоэ для здоровья и какие противопоказания этого растения.
Какие полезные свойства алоэ для здоровья: объяснение врачей
- Лечит различные заболевания органов пищеварения – воспаление, язву желудка и двенадцатиперстной кишки.
- Стимулирует работу кишечника. Алоэ содержит антрахиноны, которые поддерживают обмен веществ и нивелируют риски запора.
- Поддерживает правильную работу печени. Экстракт алоэ увеличивает выработку желчи, поэтому его можно использовать в качестве вспомогательного средства в лечении заболеваний печени.
- Стимулирует аппетит. Растение ускоряет выработку желудочного сока, поэтому помогает улучшать аппетит.
- Нормализует уровень сахара и холестерина. Потребление растения помогает поддерживать жировой и углеводный обмен в организме, поэтому предотвращает повышение сахара и холестерина в крови.
- Лечит кожные заболевания. Дерматологи часто рекомендуют использовать алоэ для лечения псориаза, дерматита и заживления ран. Растение также успокаивает раздражение и уменьшает красноту.
- Увлажнение кожи. Полезные вещества, входящие в состав растения, обладают способностью проникать в самые глубокие слои кожи, на отлично увлажняя ее.
Какие противопоказания и побочные эффекты алоэ вера
Врачи рекомендуют воздержаться от использования лекарственных средств на основе алоэ, если есть:
- аллергия и индивидуальная непереносимость алоэ;
- тяжелые заболевания сердца и сосудов;
- хроническая диарея;
- воспаление почек;
- гепатит, цирроз, холецистит;
- менструальный цикл.
Также нельзя употреблять экстракт алоэ вера в период беременности и кормления грудью.
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