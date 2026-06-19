Названо самое опасное время для сна: риск смерти возрастает на 30%

Сон / © ТСН

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Дневной сон в пожилом возрасте считается обычным явлением и часто помогает восстановить силы. Впрочем, исследователи обращают внимание не только на продолжительность отдыха, но и на время, когда человек начинает дремать.

Об этом сообщило издание WP Kobieta.

Учёные из больницы Mass General Brigham в Бостоне пришли к выводу, что частый сон в утренние часы у пожилых людей может быть связан с ухудшением состояния здоровья и повышенным риском смерти. По данным исследования, такой риск может быть выше примерно на 30%.

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В то же время специалисты отмечают: утренний сон не является прямой причиной негативных последствий. Он может свидетельствовать о скрытых проблемах со здоровьем, в частности о нарушении циркадных ритмов, хронической усталости или нарушениях сна.

Ведущий автор исследования доктор Чэньлу Гао пояснил, что чрезмерная сонливость часто связана с хроническими заболеваниями, нарушениями суточного ритма или другими медицинскими состояниями. Именно поэтому изменения в привычном режиме дневного отдыха могут быть одним из ранних сигналов ухудшения самочувствия.

По словам исследователей, должны настораживать случаи, когда человек засыпает несколько раз в день, не может контролировать сонливость или чувствует усталость даже после полноценного ночного сна. Такие симптомы могут сопровождать респираторные заболевания, диабет, сердечно-сосудистые нарушения, метаболический синдром, хроническую боль, расстройства настроения и нейродегенеративные заболевания.

Эксперты подчеркивают, что отказываться от дневного сна не следует. Оптимальным вариантом считается короткий сон продолжительностью 20–30 минут днём. Зато сон поздно вечером может негативно повлиять на ночной отдых.

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Доктор Сюзанна Саламон из медицинского центра Beth Israel Deaconess отметила, что короткие дневные дремоты являются нормальной частью старения и могут придавать энергии. Поводом для консультации с врачом является именно чрезмерный или необычный дневной сон, который внезапно появился или стал более частым.

Напомним, летняя жара нередко мешает полноценно выспаться, превращая ночь в борьбу с духотой и перегретым воздухом. Впрочем, эксперты назвали необычную позу для сна и несколько простых вечерних привычек, которые помогают быстрее охладить тело и комфортно заснуть даже без кондиционера.

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