Названо самое плохое мороженое, которое лучше не покупать: об этом необходимо знать каждому

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Какое мороженое лучше не покупать и почему

Эксперты по безопасности питания предупреждают: перед тем как купить мороженое, нужно внимательно прочитать информацию о его составе. Чтобы не купить продукт, который может нанести значительный вред здоровью. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Специалисты категорически против употребления мороженого, содержащего растительные жиры. Этой составляющей недобросовестные производители заменяют натуральные сливки, являющиеся основой качественного продукта. Обычно добавляются пальмовое или кокосовое масло, которые снижают не только себестоимость мороженого, но и его качество.

Почему мороженое с растительными жирами опасно для здоровья: 6 причин избегать этого продукта

Эксперты по безопасности питания назвали 6 причин, почему такое «лакомство» может навредить здоровью:

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Содержит трансжиры. В составе растительных жиров часто присутствуют трансжиры — вредные соединения, которые повышают уровень «плохого» холестерина, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже могут провоцировать воспалительные процессы в организме. Отсутствие ценных питательных веществ. В отличие от натурального мороженого, в таком продукте отсутствуют белки, кальций, витамины и другие важные составляющие, обычно имеющиеся в молочных жирах. В результате организм не получает никакой пользы от такого лакомства. Слишком много химических примесей. Чтобы придать мороженому вкус и аромат, производители активно добавляют искусственные ароматизаторы, красители и стабилизаторы. Это не только маскирует отсутствие натуральных ингредиентов, но может вызвать аллергические реакции или раздражение кишечника. Маркетинговый ход. Часто такое мороженое упаковывают в яркую, привлекательную обертку, вводящую в заблуждение. Но если внимательно прочитать мелкий шрифт с обратной стороны, можно увидеть фразы: «заменитель молочного жира» или «содержащий растительные жиры», что является тревожным сигналом. Низкое качество продукта. Обычно мороженое с растительными жирами продается в виде дешевых эскимо, вафельных стаканчиков или трубочек. Его производят с минимальными затратами, часто из некачественного сырья. Может быть вредным для детей. Из-за высокой концентрации искусственных добавок и отсутствия полезных элементов, такое мороженое не рекомендовано давать детям, ведь их организм особенно чувствителен к химическим составляющим.

Как выбрать качественное мороженое: советы экспертов

Чтобы наслаждаться вкусом без вреда здоровью, выбирайте мороженое, изготовленное по государственному стандарту «ДСТУ 4733:2007». Он гарантирует, что продукт содержит только натуральные ингредиенты: молоко, сливки, сливочное масло и яичный желток. Особенно полезным считается настоящий пломбир — он имеет не менее 12% молочного жира, нежную текстуру и насыщенный сливочный вкус.

Полезный совет: перед тем, как купить мороженое, внимательно прочтите информацию о его составе и выбирайте продукт не по цене или упаковке, а по качеству.