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Названы 10 лучших продуктов для похудения, ускоряющих метаболизм

Названы 10 лучших продуктов для похудения, ускоряющих метаболизм

Что нужно есть, чтобы быстро похудеть / Фото: Freepik

Важным условием для быстрого безопасного похудения является сбалансированное питание.

Если вы хотите сбросить несколько лишних килограммов, не соблюдая никаких жестких диет, врачи рекомендуют включить в свой рацион эти продукты. Такая пища насыщает организм всеми необходимыми витаминами, минералами и другими питательными веществами и заодно помогает похудеть.

Топ-10 продуктов, которые нужно включить в свой рацион, чтобы сбросить лишний вес

  • Нежирная рыба. Это может быть как морская, так и речная рыба – хек, сельдь, треска, камбала, щука, карп и т.д. Рыба имеет в своем составе ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, разгоняющие метаболизм.
  • Гречка является лидером в списке продуктов для похудения благодаря богатому содержанию витаминов, клетчатки, антиоксидантов и минералов.
  • Овсянка содержит витамины В и Е, цинк, фосфор, калий, железо, магний и селен. Этот набор полезных соединений ускоряет пищеварение, помогая безопасному похудению.
  • Яйца малокалорийны и легко усваиваются организмом, поэтому будут поддерживать вес в норме.
  • Нежирный йогурт без примесей улучшает микрофлору кишечника и способствует налаживанию процессов пищеварения и обмена веществ.
  • Капуста содержит витамины А, В, Е, С, калий, медь, фосфор. Ее можно есть сырой, квашеной или тушеной. Продукт хорошо насыщает, разгоняет метаболизм и помогает избавиться от лишних килограммов.
  • Авокадо включают в рацион соблюдения многих диет, ведь фрукт содержит витамины, минералы и ненасыщенные жирные кислоты.
  • Яблоки нужно употреблять в разгрузочные дни, потому что они обладают мощным составом витаминов и минералов.
  • Грейпфруты разгоняют метаболизм, а также выводят из организма избыток соли, шлаков и токсичных веществ.
  • Грецкие орехи содержат полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые помогают быстро и безопасно похудеть.

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