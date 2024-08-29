Названы 10 самых опасных косметических операций: одна имеет риск осложнений 92%

Исследователи назвали топ-10 опасных косметических операций.

Об этом пишет New York Post.

Возглавляет список операция по изменению цвета глаз, содержащая косметические имплантаты радужки, лазерное удаление пигмента и кератопигментацию. Риск осложнений – 92%.

Исследователи из Overnight Glasses утверждают, что пациенты рискуют своим зрением, поскольку время восстановления составляет от одной до восьми недель, а средняя стоимость операции – 12 000 долларов.

При кератопигментации лазер используется для создания туннеля в роговице для размещения цветного пигмента. Эксперты уже давно предупреждают об осложнениях этой процедуры, среди которых потеря зрения, слепота, глаукома и воспаление глаз.

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Доктор Колин МакКеннел, профессор клинической офтальмологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, рассказал Healthline, что это "плохая идея" делать "любую ненужную операцию на глазах" из-за риска осложнений.

Подтяжка бедер заняла второе место в списке с 78% риском осложнений, таких как образование тромбов, инфекции и изменение чувствительности кожи.

Любимая знаменитостями бразильская подтяжка ягодиц оказалась на третьем месте с риском 38%. Проблемы, которые могут возникнуть, содержат попадание жировых клеток в кровь и распространение их в легкие или мозг, инфекции, повреждения нервов, отеки и шрамы.

Список 10 самых опасных косметических операций:

Операции по изменению цвета глаз (косметические имплантаты радужки, лазерное удаление пигмента, кератопигментация): 92,3% осложнений Подтяжка бедер: 78% осложнений Бразильская подтяжка ягодиц: 38% осложнений Подтяжка тела: 42% осложнений Инъекционные филлеры: 65% осложнений Уменьшение груди: 38% осложнений Имплантаты ягодиц: 22% осложнений Увеличение груди: 14% осложнений Подтяжка рук (брахиопластика): 21% осложнений Подтяжка груди (мастопексия): 10% осложнений

Напомним, звезда реалити, рискнувший изменить цвет глаз, планирует еще более безумную операцию, запрещенную в ЕС. Это изменение позволит ему претендовать на вожделенный подиум.

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