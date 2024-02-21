Названы 10 самых полезных для здоровья продуктов, содержащих жиры: их можно есть каждый день

Эта пища способна помочь быстро похудеть и наладить обмен веществ.
Не все виды жиров вредны для здоровья. Есть такие продукты, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты, без которых нашему организму не обойтись. Ведь они играют ключевую роль в здоровье сердца, мозга, кишечника, костной ткани и иммунной системы. Рассказываем, какие продукты содержат полезные жиры и их обязательно следует включить в ежедневный рацион.
Какие 10 продуктов содержат полезные жиры: их нужно есть каждый день
- Оливковое масло. Больше пользы от продукта первого холодного отжима, такое масло содержит в своем составе ряд антиоксидантов и более тридцати полифенолов. Оливковое масло очень полезно для сердца, поддержания веса на должном уровне, для прочности сердечной мышцы и сосудов. Исследование американских ученых показало, что регулярное употребление продукта уменьшает риск заболевания сахарным диабетом и ожирением на 22%.
- Миндаль. Этот орех активирует работу мозга и поддерживает функционирование нервной системы. Его нужно есть всем, кто испытывает проблемы бессонницы, хронической усталости и плохой концентрации. Также миндаль снижает уровень "плохого" холестерина и предотвращает болезни сердца. Для тех, кто придерживается диеты – это бесценный продукт. Орех способен снижать массу тела и сжигать жировые отложения на талии.
- Миндальное масло. За счет большей концентрации мононенасыщенных жиров, продукт вдвое полезнее миндальных орехов. А еще, это отличный источник витамина Е, который способен предотвратить преждевременное старение.
- Органическое молоко. Этот продукт содержит большую часть белка и кальция, которые являются строительным материалом для нашего организма. Ученые отмечают, что органическое молоко гораздо полезнее обычного, ведь коров выращивают на специально сбалансированным корме на травяной основе.
- Авокадо – прекрасный помощник в процессе быстрого похудения. К тому же такой метод крайне полезен для здоровья. Поскольку фрукт содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые организм может получить только из пищи. А они очень нужны для здоровья сердца, печени, желчного пузыря и центральной нервной системы.
- Семена льна. Также содержит омега-3 кислоты, которые уменьшают процессы воспаления в организме, уничтожают свободные радикалы, которые являются причиной онкологии. Льняное семя снижает уровень "плохого" холестерина, поддерживает здоровье сердца и глаз. Его нужно есть всем, кто испытывает проблемы с суставами и костями.
- Грецкие орехи. Этот продукт обязательно нужно есть пожилым людям. Ибо грецкие орехи за счет содержания линоленовой кислоты способны предупредить болезнь Альцгеймера и деменции.
- Лосось. Врачи рекомендуют употреблять красную морскую жирную рыбу не менее трех раз в неделю. Поскольку она богата полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами и минералами. Поэтому очень полезна для нашего здоровья.
- Тунец. Рыба содержит большую часть омега-3, поэтому может предупредить заболевания сердца, диабет II типа и ожирение. Тунец способен снизить в разы заболевания некоторыми видами рака и воспаления организма. Также рыба имеет большое содержание витамина D, что очень важно для укрепления иммунитета.
- Яйца. Медики рекомендуют употреблять яйца на завтрак, потому что они способны носить организм всеми необходимыми полезными веществами и не провоцируют набор лишних килограммов. Также яйца полезны для остроты зрения, крепости сосудов и здоровья всего организма.
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