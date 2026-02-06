Названы 11 продуктов с мощным антиоксидантным действием: что стоит добавить в рацион

гранат / © Associated Press

Чернику часто называют «золотым стандартом» антиоксидантов, но научные данные показывают: она далеко не единственная в этом списке. Исследование, охватившее более 3100 продуктов и напитков, показало — ряд привычных продуктов имеет не меньшую, а иногда и более высокую антиоксидантную активность.

В частности, темный шоколад с высоким содержанием какао отличается большим количеством флавонолов и полифенолов, которые связывают с поддержкой работы мозга, сердца и настроения. Яблоки, особенно сушеные, содержат флавоноиды и витамин С и могут способствовать снижению воспаления и риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди орехов особенно выделяются грецкие орехи и пекан. Они богаты витамином Е, ресвератролом и катехинами, которые помогают бороться с оксидативным стрессом и воспалением. Исследования также связывают регулярное потребление грецких орехов с поддержанием здоровья кишечника и мозга.

К продуктам с мощным антиоксидантным действием относятся и ягоды годжи — содержание витамина С в них в несколько раз выше, чем в чернике. Ежевика, благодаря антоцианам, также часто превосходит чернику по антиоксидантной активности, а её свойства изучают в контексте профилактики инсульта и сердечных приступов.

В списке есть и менее очевидные позиции. Семена чиа содержат целый ряд растительных антиоксидантов, а кофе по уровню антиоксидантной активности может превышать многие ягоды — впрочем, показатели зависят от сорта зерен и способа заваривания. Корица и зелёный чай также известны высоким содержанием полифенолов, которые обладают противовоспалительными свойствами.

Замыкают список гранаты, содержащиеся в них полифенолы и пуникалагины считаются одними из самых мощных антиоксидантов среди продуктов растительного происхождения — некоторые исследования указывают, что их эффект может быть сильнее, чем у черники.

Как отмечают эксперты, антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые повреждают клетки. Поэтому разнообразный рацион с ягодами, орехами, специями и напитками может стать важной инвестицией в здоровье в долгосрочной перспективе, отмечает врач Сохайб Имтиаз.

Напомним, исследование показало, что простые изменения в питании могут быть связаны со снижением риска инсульта у женщин.