Названы 2 популярных овоща, которые становятся ядом во время жарки: об этом почти никто не знает

Врачи и ученые предупреждают, что картофель и баклажаны могут оказаться опасными для здоровья после жарки, и вот почему.
Эксперты отмечают, что под действием высоких температур в картофеле и баклажанах образуются токсичные вещества, которые могут стать причиной отравления.
Картофель – источник акриламида
При жарке картофеля, особенно если овощ готовить во фритюре, образуется ядовитое вещество – акриламид, которое Всемирная организация здравоохранения сочла потенциально канцерогенным. Чем выше температура и продолжительнее жарка, тем больше акриламида накапливается в картофеле. Это соединение увеличивает риски появления:
- онкологических заболеваний;
- болезни нервной системы, а также деменции.
- воспалительных процессов в организме
Баклажаны – избыток соланина
Соланин – это природный токсин, который в большом количестве может стать причиной отравления. При жарке баклажанов концентрация этого соединения увеличивается в разы. Это может привести к:
- тошноте и рвоте;
- головокружению и слабости;
- расстройству желудка.
Как сделать эти овощи безопасными: полезные советы
- Чтобы не образовывался акриламид, картофель рекомендуется варить или запекать.
- Баклажаны перед приготовлением необходимо вымачивать в соленой воде, это поможет снизить уровень соланина.
- Медики советуют уменьшить употребление жареных блюд и отдавать предпочтение более полезным методам приготовления овощей.
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