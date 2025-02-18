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Названы 2 популярных овоща, которые становятся ядом во время жарки: об этом почти никто не знает

Названы 2 популярных овоща, которые становятся ядом во время жарки: об этом почти никто не знает

Какие овощи выделяют яд во время жарки / Фото: Freepik

Врачи и ученые предупреждают, что картофель и баклажаны могут оказаться опасными для здоровья после жарки, и вот почему.

Эксперты отмечают, что под действием высоких температур в картофеле и баклажанах образуются токсичные вещества, которые могут стать причиной отравления.

Картофель – источник акриламида

При жарке картофеля, особенно если овощ готовить во фритюре, образуется ядовитое вещество – акриламид, которое Всемирная организация здравоохранения сочла потенциально канцерогенным. Чем выше температура и продолжительнее жарка, тем больше акриламида накапливается в картофеле. Это соединение увеличивает риски появления:

  • онкологических заболеваний;
  • болезни нервной системы, а также деменции.
  • воспалительных процессов в организме

Баклажаны – избыток соланина

Соланин – это природный токсин, который в большом количестве может стать причиной отравления. При жарке баклажанов концентрация этого соединения увеличивается в разы. Это может привести к:

  • тошноте и рвоте;
  • головокружению и слабости;
  • расстройству желудка.

Как сделать эти овощи безопасными: полезные советы

  • Чтобы не образовывался акриламид, картофель рекомендуется варить или запекать.
  • Баклажаны перед приготовлением необходимо вымачивать в соленой воде, это поможет снизить уровень соланина.
  • Медики советуют уменьшить употребление жареных блюд и отдавать предпочтение более полезным методам приготовления овощей.

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