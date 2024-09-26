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Названы 2 продукта, которые опасны для всех внутренних органов: их следует исключить из рациона

Названы 2 продукта, которые опасны для всех внутренних органов: их следует исключить из рациона

Какие 2 продукты нельзя употреблять / Фото: Freepik

Есть продукты питания, негативно влияющие на кишечник, сердце и сосуды, кости и зубы, поэтому от них лучше вообще отказаться.

Врачи рекомендуют не употреблять сладкие газированные напитки и супы быстрого приготовления, особенно детям до 18 лет. Эти продукты содержат много натрия, сахара, красителей и ароматизаторов, крайне вредных для всех систем организма. К тому же, супы из пакетов обычно не содержат клетчатки, поэтому не насыщают организм, а наносят ему значительный вред.

Какой вред супов быстрого приготовления: кому нельзя есть

Продукт содержит транс-жиры, которые провоцируют болезни сердца и раковые заболевания, особенно рак молочной железы. Также супы из пакетов содержат много сахара и соли. Сахар увеличивает риск ожирения, кариеса, диабета и развития раковых опухолей, а соль приводит к задержке воды в организме и развитию гипертонии.

Все суповые смеси потенциально вредны для здоровья. Врачи запрещают эти продукты тем людям, которые имеют следующие заболевания:

  • панкреатит и язву;
  • хронические заболевания печени и желчного пузыря;
  • воспаление почек и мочевыводящей системы;
  • заболевания сердца и сосудов;
  • аллергию;
  • гастрит и изжогу;
  • диарею и метеоризм;
  • кишечный колит.

Полностью исключить из рациона продукты быстрого приготовления следует женщинам в период беременности и вскармливания. Также не следует давать скорые супы детям до 18 лет.

Чем вредны сладкие газированные напитки

  • Риск ожирения и проблемы с зубами. Большое содержание добавленного сахара и высокая калорийность приводят к набору лишнего веса и проблемам с зубами, в том числе разрушению эмали.
  • Нарушение крепости костей. Регулярное употребление газировки может стать причиной хрупкости костной ткани.
  • Болезни сердца и сосудов. За счет высокого содержания красителей и подсластителей продукт может оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, провоцировать повышение уровня сахара в крови.
  • Проблемы с желудочно-кишечным трактом. В некоторых случаях углекислый газ стимулирует секрецию желудочного сока, что провоцирует развитие гастрита.
  • Повышают кислотность желудка. Употребление газировки провоцирует вздутие живота.

Чем лучше заменить газировку

  • Негазированная вода. Это самый простой и здоровый способ нормализации водного баланса в организме. Обычная вода не содержит калорий, сахара или кислот, поэтому является отличным вариантом, чтобы утолить жажду.
  • Лечебная минеральная вода. Таких видов продуктов продается очень много, изготовитель указывает эту информацию на этикетке. Лечебная вода улучшает работу кишечника, снижает уровень сахара, устраняет вздутие и т.д.
  • Чай. Черный, зеленый или травяной – эти чаи содержат кучу антиоксидантных соединений и других полезных веществ, которые очень важны для здоровья организма.

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