Названы 20 продуктов, которые можно есть в большом количестве и не набирать вес

Врачи предоставили перечень продуктов, которые не влекут за собой набор лишних килограммов, их можно есть вволю.
Рассказываем, какими вкусностями можно лакомиться вволю и не набирать лишние килограммы.
Что можно есть вволю и не набирать вес: врачи назвали 20 продуктов
- Арбуз содержит много антиоксидантов и калия, поэтому он крайне питателен, но не откладывается на теле излишней жировой тканью. Он легок для желудка, потому что имеет немного клетчатки, поэтому им можно лакомиться вволю.
- Яблоки. Фрукты содержат растворимую клетчатку, которая насыщает организм на длительный промежуток времени. А за счет содержания полифенолов яблоки могут ускорять метаболизм и помогать сжигать жир. Поэтому они полностью безопасны для фигуры.
- Попкорн – отличный продукт для перекуса. Но следует быть осторожными с добавками, которые могут придать ему калорийность.
- Бананы. Здесь следует уточнить, что безопасными для фигуры будут недозрелые бананы. За счет содержания пектина и крахмала они насыщают организм, но не вредят стройности.
- Малина. 150 г малины содержит 78 калорий, поэтому она является идеальным вариантом для перекуса. Кроме того, ягода содержит множество витаминов и микроэлементов, которые крайне полезны для здоровья.
- Рисовые коржи содержат клетчатку, поэтому способны насытить организм на длительный промежуток времени. Их можно есть в большом количестве. Они вполне безопасны и не откладываются лишними килограммами на теле.
- Гранат имеет только 100 калорий, поэтому вполне безопасен и не приведет к набору лишнего веса. Ученые провели исследование, показавшее: если выпивать стакан гранатового сока ежедневно в течение месяца можно очень быстро похудеть на 10 килограммов.
- Помидоры практически не имеют в своем составе жиров, но содержат калий, фолиевую кислоту, витамины С и К, которые крайне полезны для здоровья.
- Овес способствует сжиганию излишней жировой ткани за счет содержания клетчатки, белка, цинка, магния, фосфора и тиамина. Поэтому овсянку нужно есть всем, кто хочет быстро и безопасно похудеть.
- Тыква обеспечивает 200% ежедневной нормы витамина А, содержит белки, клетчатку, медь, железо, магний витамины С, В, Е, К. Поэтому она крайне полезна для здоровья и не повредит фигуре.
- Нут. Если регулярно употреблять бобовые, то можно избежать проблем с ожирением. Нут содержит в своем составе растительные волокна, клетчатку и белок, поэтому хорошо насыщает на долгий промежуток времени, но не откладывается лишними килограммами на теле.
- Грейпфрут лучше употреблять утром, можно в виде сока. Он содержит клетчатку и витамин С, которые взбодрят организм и насытят на длительное время.
- Брокколи имеет низкую калорийность, содержит белок и клетчатку, поэтому капусту можно есть в неограниченном количестве, она безопасна для фигуры и полезна для здоровья.
- Спагетти-сквош или тыква-спагетти. Продукт богат витаминами А, В, С, Е, поэтому крайне полезен для здоровья. И имеет низкую калорийность, на сто грамм продукта приходится всего 78 калорий.
- Пастернак содержит клетчатку, калий, кальций, магний, фосфор, цинк, железо, витамины В, С, К, Е, поэтому его нужно употреблять всем, кто хочет быстро и безопасно похудеть.
- Маракуйя – это очень вкусный экзотический фрукт, которым можно лакомиться вволю, потому что он содержит всего 18 калорий.
- Шпинат. Один пучок листьев шпината содержит только 78 калорий, однако содержит много витаминов и микроэлементов, которые крайне полезны для организма.
- Кабачки. В одном кабачке содержится всего 4 калории, но имеет много питательных веществ, белка и клетчатки, поэтому будет прекрасным гарниром для всех, кто хочет иметь стройную фигуру.
- Тыква-желудь содержит 172 калории, богата витаминами В, С и бета-каротином, который очень полезен для здоровья глаз и сердечно-сосудистой системы.
- Фасоль богата белоком, клетчаткой, фолиевой кислотой и железом. Это очень нужный продукт для тех, кто желает иметь прекрасную форму и не любит сидеть на диете.
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Названы продукт, который быстро сжигает лишний жир на теле во время сна