Названы 5 болезней, при которых врачи запрещают есть сельдь: с чем нельзя сочетать рыбу

Наверняка всем известна польза рыбы — врачи рекомендуют употреблять ее не менее трех раз в неделю. И если красную могут себе позволить не все, то сельдью можно лакомиться чаще. Потому что эта рыба значительно дешевле, но относительно пользы не уступает самым дорогим лососевым видам. В сельди есть жиры, витамины и минералы, которые очень важны для нашего организма. Впрочем, врачи рекомендуют воздерживаться от употребления рыбы тем, у кого есть определенные заболевания. Рассказываем, кому нельзя есть сельдь и с чем совмещать ее не следует.

Какая сельдь самая полезная: свежая или слабосоленая

Здесь врачи дают однозначный ответ — рыбу лучше есть в запеченном виде. Тогда сельдь сохранит больше белка, витаминов А, В, Е, К и D, железа, цинка, йода и полиненасыщенной кислоты омега-3. Но если здоровье позволяет, тогда можно лакомиться маринованной или слабосоленой селедкой.

Если вы любите слабосоленую или маринованную рыбу, нужно изучить ее состав еще в магазине. Питательная ценность маринованной сельди может быть минимальной. Врачи рекомендуют не покупать салаты с добавлением сельди, например, шубу. Поскольку толку от такой пищи нет, а вот отравиться можно запросто.

Кому нельзя есть сельдь: какие противопоказания

Если у вас такие заболевания, то от рыбы лучше отказаться:

гипертония;

атеросклероз;

болезни сердечно-сосудистой системы;

инфаркт миокарда;

инсульт.

Также медики не рекомендуют употреблять слабосоленую сельдь беременным женщинам и кормящим грудным молоком. На рыбу может быть аллергия, потому сначала следует удостовериться, что этой проблемы нет.

С чем нельзя есть сельдь

Сельдь содержит большую долю легкоусвояемого белка. Поэтому не следует ее употреблять с продуктами, содержащими это соединение. Такое сочетание блюд будет трудно усваиваться, могут возникнуть проблемы с пищеварением. Это бобовые, грибы, гречка, рис, яйца и т.д.

Также не стоит есть рыбу в один прием пищи с сыром, колбасой и красным мясом. Если вы любите салат с селедкой и яйцами, то стоит пересмотреть рецептуру, потому что это очень тяжелая пища для организма.

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