ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
625
Время на прочтение
2 мин

Названы 5 фруктов, которые называют "эликсиром вечной молодости": их нужно есть зрелым людям

Все эти фрукты стоят недорого, их легко найти в любом магазине или на рынке. Если включить их в свой ежедневный рацион, можно значительно отсрочить появление морщин, поддержать сердце, активность мозга и жизненную силу даже в зрелом возрасте.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие фрукты продлевают молодость

Какие фрукты продлевают молодость / © www.freepik.com/free-photo

Здоровье и молодость организма зависят не только от образа жизни, но и питания. Дорогие добавки и косметические процедуры не всегда дают желаемый результат, в то время как обычные доступные фрукты могут стать настоящим эликсиром молодости. Врачи и диетологи отмечают, что именно эти 5 фруктов способны поддерживать красоту, энергию и ясность ума даже в зрелом возрасте.

Какие доступные фрукты продлевают молодость и укрепляют здоровье

  1. Яблоки. Самый доступный фрукт, содержащий пектин, витамин С и антиоксиданты. Яблоки улучшают работу сердца, снижают уровень холестерина и замедляют старение клеток. Регулярное их употребление делает кожу более подтянутой и сияющей.

  2. Бананы богаты калием, который необходим для нормальной работы сердца и профилактики гипертонии. Они также содержат витамины группы В, которые помогают бороться со стрессом, улучшают сон и работу нервной системы. Для людей постарше это настоящая поддержка энергии и хорошего настроения.

  3. Груши. Содержат много клетчатки, которая стимулирует работу кишечника и помогает очищать организм от токсинов. Они также богаты антиоксидантами, которые уменьшают воспалительные процессы и укрепляют иммунитет. Груша — это естественный способ оставаться активными до глубокой старости.

  4. Апельсины. Цитрусовые — источник витамина С, который необходим для выработки коллагена. Именно он отвечает за упругость и молодость кожи. Апельсины также укрепляют сосуды, защищают от простудных заболеваний и придают организму жизненную энергию.

  5. Сливы содержат витамин К, магний и антиоксиданты, замедляющие возрастные изменения мозга и улучшающие память. Они также нормализуют давление, уменьшают риск атеросклероза и помогают дольше сохранять ясность ума.

Дата публикации
Количество просмотров
625
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie