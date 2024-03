Названы 5 масел, которые ни в коем случае нельзя употреблять

Сегодня уже никого не удивишь большим выбором растительных масел. Но не все эти продукты можно употреблять, тем более жарить на них. Ибо такая пища превращается в настоящий яд. Рассказываем, какие виды растительного масла употреблять нельзя, ссылаясь на Eat this, not that.

Какое масло лучше не использовать для приготовления пищи

Пальмовое масло. Этот продукт содержит в своем составе транс-жиры, крайне вредные для сердечно-сосудистой системы. Такое масло влияет на повышение "плохого" холестерина в крови, провоцируя риски заболевания сердца и сосудов. Обычно оно может содержаться в продуктах питания, выпечке, на нем жарят картофель фри, куриные крылышки и окорочка, разнообразные снеки и т.д.

Соевое масло. Ученые доказали, что это растительное масло может спровоцировать ожирение и повышение уровня сахара в крови. Продукт не используется для приготовления дома, но содержится в продуктах питания, которые изготавливаются крупными производствами. Соевое масло может содержаться в заправках для салатов, приправах и фастфуде.

Кукурузное масло. Исследования ученых показывают, что кукурузное масло из-за высокой концентрации жирной кислоты Омега-6 оказывает более негативное влияние на наше здоровье, чем положительное. К тому же его изготовляют из кукурузы, содержащей вредные вещества, которые она впитала из удобрений и химических обработок. Это масло широко используют для жарки во фритюре.

Гидрогенизированное растительное масло. Это искусственно изготовленное масло, содержащее опасные для нашего здоровья транс-жиры. Эти жиры добавляют для того, чтобы продукт дольше сохранялся, они оказывают крайне негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Поэтому такое масло лучше обходить стороной.

Кокосовое масло. Это на сегодняшний день довольно популярное масло. Хотя чаще всего его используют в косметологии. Кокосовое масло имеет высокую концентрацию жиров, которые негативно влияют на здоровье, в частности, могут повышать уровень "плохого" холестерина в крови. Поэтому это масло также не следует употреблять в пищу, чтобы не испытывать проблем с сердечно-сосудистой системой.

