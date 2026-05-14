Названы 5 самых полезных рыбных консервов: в которых больше всего омега-3

Рыбные консервы остаются одним из самых доступных источников белка, омега-3 жирных кислот и важных микроэлементов. В то же время не все виды консервированной рыбы одинаково полезны. Диетолог и нутрициолог Эйвери Зенкер назвала пять вариантов, которые отличаются высокой питательной ценностью и содержанием полезных жиров.

Об этом сообщило Verywellhealth.

По словам эксперта, жирная рыба в консервах содержит EPA и DHA — омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают работу сердца, мозга и помогают уменьшать воспаление в организме. Также многие виды такой рыбы являются естественным источником витамина D, кальция, железа и витамина B12.

Первыми в списке оказались сардины. В 100 граммах этого продукта содержится почти 25 граммов белка и около 982 миллиграммов омега-3 жирных кислот. Кроме того, сардины богаты кальцием, особенно если употреблять их вместе с костями. В них также есть витамин D, железо и калий.

Эйвери Зенкер отметила, что сардины относятся к рыбе с естественно низким уровнем ртути. Это делает их более безопасным выбором по сравнению с крупной рыбой, в частности тунцом или рыбой-мечом. Эксперт напомнила, что чрезмерное накопление ртути в организме со временем может приводить к побочным эффектам, среди которых тремор и проблемы с памятью.

В перечень самых полезных также вошел консервированный лосось. В нем содержится более 1200 миллиграммов омега-3 жирных кислот на 100 граммов продукта, а также витамин D, кальций и селен. Диетолог отметила, что жирная рыба является одним из немногих цельных продуктов, которые естественно содержат витамин D3.

По ее словам, это особенно важно для людей, которые мало находятся на солнце или живут в северном климате. Селен, который также содержится в лососе, необходим для работы щитовидной железы и репродуктивного здоровья.

Еще одним полезным вариантом назвали тунец. В 100 граммах такой рыбы содержится более 29 граммов белка и значительное количество витамина D. Кроме того, тунец естественно не содержит углеводов.

В то же время эксперты обращают внимание на содержание ртути в некоторых видах тунца. Именно поэтому рекомендуют выбирать консервированный легкий тунец или разновидность скипджек, в которых этот показатель ниже.

В список также попала скумбрия. Она содержит более 1200 миллиграммов омега-3 жирных кислот и почти 7 микрограммов витамина B12, что значительно превышает суточную норму. Этот витамин важен для работы нервной системы и образования эритроцитов.

Специалисты отмечают, что скумбрия имеет много свойств, полезных для сердца, а уровень ртути в ней обычно ниже, чем в крупной рыбе.

Пятым продуктом в списке стали анчоусы. Несмотря на небольшой размер, они содержат белок, омега-3 жирные кислоты, кальций и железо. Диетолог назвала их простым способом добавить в рацион больше питательных веществ.

Впрочем, анчоусы имеют высокое содержание натрия, поэтому их советуют употреблять умеренно.

Эйвери Зенкер также отметила, что рыбные консервы могут быть хорошей альтернативой обработанному мясу, которое связывают с риском сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.

