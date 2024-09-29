Названы 5 вещей, которые помогут сохранить ясный ум и хорошую память до глубокой старости

Использовать воображение, тренировать память и выполнять легкие физические упражнения следует каждый день, чтобы уберечься от развития деменции и болезни Альцгеймера.

Наш мозг тоже нужно тренировать, чтобы он активно работал. Если следовать этим простым советам нейробиологов, можно избежать старческих заболеваний мозга и уберечь ясный ум и хорошую память до глубокой старости. Рассказываем, какие пять советов помогут сохранить мозг в надлежащем состоянии всю жизнь.

Какие 5 правил для сохранения памяти и должной работы мозга до глубокой старости

Читайте книги. Ученые рекомендуют читать художественную литературу, так как она вынуждает активно работать наше воображение. Такие книги требуют большей тренировки памяти, потому что нужно запоминать имена героев, множество деталей и десятки сюжетных линий. Врачи говорят, что люди, страдающие болезнью Альцгеймера и деменцией, практически никогда не читали книг.

Ученые рекомендуют читать художественную литературу, так как она вынуждает активно работать наше воображение. Такие книги требуют большей тренировки памяти, потому что нужно запоминать имена героев, множество деталей и десятки сюжетных линий. Врачи говорят, что люди, страдающие болезнью Альцгеймера и деменцией, практически никогда не читали книг. Посещайте выставки и музеи. Произведения искусства также хорошо тренируют нашу память. Ведь нужно сравнивать детали, стили и художественные направления, авторов, картины и скульптуры. А затем надо воспроизвести предметы искусства в голове до мельчайших деталей, чтобы описать друзьям и знакомым то, что вы увидели.

Произведения искусства также хорошо тренируют нашу память. Ведь нужно сравнивать детали, стили и художественные направления, авторов, картины и скульптуры. А затем надо воспроизвести предметы искусства в голове до мельчайших деталей, чтобы описать друзьям и знакомым то, что вы увидели. Правильное питание. Нашему мозгу, как и всем системам организма, необходимо питание, содержащее витамины и другие питательные вещества. Поэтому крайне необходимо включать в свой ежедневный рацион продукты для улучшения работы головного мозга. Это ягоды, бобы, овощи и фрукты, белковая пища растительного и животного происхождения, орехи, оливковое масло, красная рыба, авокадо, кисломолочные продукты и шоколад.

Нашему мозгу, как и всем системам организма, необходимо питание, содержащее витамины и другие питательные вещества. Поэтому крайне необходимо включать в свой ежедневный рацион продукты для улучшения работы головного мозга. Это ягоды, бобы, овощи и фрукты, белковая пища растительного и животного происхождения, орехи, оливковое масло, красная рыба, авокадо, кисломолочные продукты и шоколад. Дневной сон. Американские ученые доказали, что дневной сон от 30 минут до полутора часов способствует улучшению памяти. Также дневной сон может компенсировать ночной, если вы плохо или мало спали, это приведет к продуктивности вашего мозга. Врачи уверяют, что иногда будет достаточно даже 15 минут дневного сна, чтобы чувствовать себя бодрее после ночной бессонницы.

Американские ученые доказали, что дневной сон от 30 минут до полутора часов способствует улучшению памяти. Также дневной сон может компенсировать ночной, если вы плохо или мало спали, это приведет к продуктивности вашего мозга. Врачи уверяют, что иногда будет достаточно даже 15 минут дневного сна, чтобы чувствовать себя бодрее после ночной бессонницы. Физические упражнения. Ученые провели исследование, в котором приняли участие 83 тысяч добровольцев. Эксперимент показал, что восьмидесятилетние участники, занимавшиеся физическими упражнениями, имели меньший риск развития старческих заболеваний мозга даже по сравнению с младшими испытуемыми. Простые активные упражнения – ходьба, танцы, плавание, прогулки, зарядка, хорошо влияют на активацию работы головного мозга и улучшение памяти.

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