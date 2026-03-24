Названы 6 чаев, которые могут уменьшать давление и поддерживать здоровье сердца

Результаты исследований показывают, что отдельные виды чая могут способствовать снижению артериального давления и поддержке сердечно-сосудистой системы. Чаще всего речь идет о напитках, богатых антиоксидантами или с выраженными успокаивающими свойствами.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Одним из напитков, способствующих снижению артериального давления, является чай из гибискуса. Его получают из цветков растения, богатых антиоксидантами. По данным исследований, регулярное употребление такого напитка может снижать систолическое артериальное давление, а также влиять на уровень холестерина и триглицеридов. В отдельных случаях положительный эффект наблюдался уже после месяца ежедневного употребления.

Ромашковый чай известен прежде всего своим успокаивающим эффектом. Специалисты связывают это с потенциальным снижением давления, ведь стресс и нарушение сна являются факторами риска гипертонии. Исследования также указывают на возможные антигипертензивные свойства ромашки.

Зеленый чай, который содержит флавоноиды катехинового типа, также ассоциируется со снижением артериального давления. Лучший эффект, по данным ученых, наблюдается при длительном регулярном употреблении. Кроме того, его связывают с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Подобными свойствами обладает и черный чай. Его соединения способствуют расслаблению сосудов. В некоторых исследованиях указано, что несколько чашек в день в течение длительного периода могут незначительно снижать как систолическое, так и диастолическое давление.

Чай из листьев оливкового дерева также изучают как средство для поддержания нормального давления. Обзор исследований показывает, что экстракты этого растения могут быть эффективными, в частности у людей с гипертонией или диабетом 2 типа.

Еще один вариант — чай из боярышника. Его изготавливают из растений семейства розовых. Некоторые данные свидетельствуют о возможном снижении давления у людей с легкой формой гипертонии, однако ученые отмечают: доказательств пока недостаточно и нужны дополнительные исследования.

В то же время универсальных рекомендаций по количеству чая или продолжительности употребления нет. Эффект зависит от индивидуального состояния здоровья и начального уровня артериального давления. В большинстве случаев заметные изменения могут появиться только через несколько месяцев регулярного употребления.

Специалисты отмечают, что чай может быть лишь частью здорового образа жизни. Для контроля давления также важны сбалансированное питание, физическая активность и соблюдение рекомендаций врача.

Отдельно стоит учитывать содержание кофеина, который может влиять на сон и давление. Кроме того, некоторые травяные чаи способны взаимодействовать с лекарственными препаратами, поэтому перед регулярным употреблением стоит проконсультироваться с врачом.

