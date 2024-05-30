Названы 6 самых полезных каш для здоровья ребенка: содержат витамины, минералы и клетчатку

Каша считается самой полезной едой для малыша после грудного молока. Да, для ребенка очень важны другие продукты – мясо, овощи, фрукты, богатые полезными микроэлементами и витаминами. Но каша – это та незаменимая пища, которую педиатры рекомендуют родителям обязательно включить в ежедневный рацион ребенка. Рассказываем, какие шесть каш считаются самыми полезными для здоровья детей.

Гречневая каша

Гречка – это топовый продукт, богатый белком и клетчаткой, которые способствуют процессам пищеварения в организме ребенка. Крупа содержит витамины группы В, магний, калий, кальций, марганец, железо, цинк и другие полезные минералы, обеспечивающие рост и развитие малыша. Поэтому гречневую кашу обязательно нужно добавлять в рацион ребенка.

Овсяная каша

Педиатры считают овсянку самой полезной кашей для детского организма. Ведь она легкая и одновременно питательная. Детям обязательно нужно предлагать этот продукт на завтрак, тогда до обеда они будут чувствовать себя сытыми. В овсяном зерне содержатся витамины группы В, помогающие укреплять нервную систему, а также куча минералов и растительная клетчатка, обеспечивающая правильное развитие всех систем детского организма.

Перловая каша

Это одна из самых вкусных и питательных каш, если ее правильно приготовить. Перед варкой крупу заливают теплой водой на несколько часов, а затем варят кашу. Так перловка сохранит все ценные и питательные вещества. Ее очень любили готовить наши предки, особенно запорожские казаки.

Перловка содержит в своем составе йод, фтор, фосфор, селин, кальций, магний и калий, которые обеспечивают крепость костей и зубов, помогают всему организму правильно функционировать. А витамины А, В, С, Е и D налаживают водно-солевой обмен и кислотно-щелочной баланс в организме ребенка.

Пшенная каша

Так же, как и другие виды каш, пшенная содержит множество витаминов и минералов, необходимых для роста и развития ребенка. В пшене содержится пектин, растительная клетчатка, магний, фтор, калий, кальций, железо, марганец, йод и т.д. За счет содержания антиоксидантных соединений каша помогает укрепить иммунитет детского организма, защищает от вирусных и патологических заболеваний.

Кукурузная каша

В кукурузной крупе содержатся витамины А, Е, РР и группы В, поэтому по пользе она не уступает гречке и овсянке. Также каша содержит натрий, калий, кальций, титан, бор, магний, марганец, фосфор, серу, укрепляющие все системы организма, благодаря чему ребенок хорошо растет и не болеет.

Но кукурузную крупу перед варкой, как и перловку, нужно держать в теплой воде 2-3 часа. Тогда каша не будет жесткой и крупа не потеряет свои полезные вещества в процессе приготовления.

Рисовая каша

Не зря жители Востока едят рис ежедневно, ведь он содержит множество полезных соединений, витаминов и минералов, незаменимых для детского организма. Рисовая каша – это бесценный источник белка и растительной клетчатки, являющийся строительным материалом для клеток организма. Также она содержит витамины группы В, кальций, железо, марганец, фосфор, калий, натрий и цинк, которые укрепляют иммунитет и предотвращают многие заболевания.

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