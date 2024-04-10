Названы 7 каш, которые помогают похудеть: разгоняют метаболизм и быстро сжигают лишний жир

Вместо жестких диет: врачи назвали каши, которые обязательно нужно включить в рацион всем тем, кто хочет быстро сбросить лишний вес.

Врачи назвали семь каш, способных не только насытить организм всеми полезными микроэлементами и витаминами, но и защитить от лишних килограммов. Ведь такие блюда содержат минимум калорий, зато разгоняют метаболизм и сжигают лишнюю жировую ткань. Рассказываем, какие каши обязательно нужно есть тем, кто хочет быстро похудеть к лету.

Зачем есть кашу: какая польза круп

Крупы – это продукт с высоким содержанием углеводов, насыщающий организм на достаточно длительный промежуток времени. Крупа содержит много растительной клетчатки, поэтому хорошо усваивается организмом, налаживая оптимальную работу пищеварительной системы. Она помогает выводить из организма все излишние отложения, шлаки и вредные вещества.

Чаще всего предпочитается гречка и овсянка, поскольку считается, что это самые полезные каши. Но существуют также не менее полезные крупы, о которых следует знать. Они могут даже опережать популярную крупу по содержанию полезных веществ и низкой калорийности.

Какая каша самая полезная для быстрого похудения: что лечит

Врачи назвали несколько каш, которые помогут избавиться от жировых отложений, это гречневая, овсяная, пшенная, пшеничная, кукурузная, перловая и рисовая.

Однако есть та, которая эффективнее всего борется с лишними килограммами, это пшенная каша. Этот продукт помогает с легкостью избавиться от избыточного веса, мгновенно растапливает жировые отложения. И не позволяет жировой ткани нарастать снова. Врачи считают, что именно пшено эффективнее всего борется с жиром. Если употреблять эту кашу регулярно, можно за 2 недели сбросить до 7 килограммов.

Какая польза пшенной каши.

Предупреждает развитие анемии, улучшает аппетит.

Делает кожу эластичной, укрепляет волосы, зубы и ногти.

Отлаживает работу нервной системы, улучшает когнитивные функции.

Улучшает работу печени, желчного пузыря и сердечно-сосудистой системы.

Выводит токсины и шлаки из организма.

Какие еще каши для похудения: что лечат

Гречневая каша. Гречку врачи рекомендуют есть при ожирении. Так как крупа богата железом и витаминами, ее употребляют для профилактики анемии. Это низкокалорийная каша, содержащая всего 308 ккал на 100 граммов продукта.

Гречку врачи рекомендуют есть при ожирении. Так как крупа богата железом и витаминами, ее употребляют для профилактики анемии. Это низкокалорийная каша, содержащая всего 308 ккал на 100 граммов продукта. Пшеничная каша. Если регулярно употреблять эту кашу, улучшится состояние волос, ногтей и кожи, повысится иммунитет и снизится уровень холестерина в крови. Каша также низкокалорийна, на сто грамм продукта содержит 316 ккал.

Если регулярно употреблять эту кашу, улучшится состояние волос, ногтей и кожи, повысится иммунитет и снизится уровень холестерина в крови. Каша также низкокалорийна, на сто грамм продукта содержит 316 ккал. Овсянка лидирует по содержанию растительной клетчатки, способна разгонять метаболизм и ускорять процессы похудения. Если варить овсянку на воде, то на 100 г продукта будет всего 88 ккал.

лидирует по содержанию растительной клетчатки, способна разгонять метаболизм и ускорять процессы похудения. Если варить овсянку на воде, то на 100 г продукта будет всего 88 ккал. Кукурузная каша. Это гипоаллергенный продукт с низким содержанием калорий, на сто грамм каши приходится всего 78 ккал. Каша способствует быстрому расщеплению жиров и снижает уровень "плохого" холестерина.

Это гипоаллергенный продукт с низким содержанием калорий, на сто грамм каши приходится всего 78 ккал. Каша способствует быстрому расщеплению жиров и снижает уровень "плохого" холестерина. Перловка. Эта каша хорошо прочищает кишечник, выводит все токсины и шлаки из организма, очень полезна при запорах. На 100 г продукта содержится всего 108 ккал.

Эта каша хорошо прочищает кишечник, выводит все токсины и шлаки из организма, очень полезна при запорах. На 100 г продукта содержится всего 108 ккал. Рисовая каша. Самым полезным считается бурый рис, выводящий шлаки из организма, насыщающий минералами и витаминами. На сто грамм продукта приходится всего 82 ккал.

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