Названы 7 продуктов, которые нужно есть зимой, чтобы защититься от вирусов и старения

Врачи дали список продуктов, защищающих от вирусов, онкологических заболеваний, которые укрепляют зубы, волосы, ногти и кости.

Зимой крайне важно следить за своим иммунитетом, чтобы организм сопротивлялся вирусным и простудным заболеваниям. Медики предоставили рекомендации, какие продукты обязательно должны быть в ежедневном рационе, способные повышать иммунитет. Также эти продукты содержат соединения, которые уничтожают раковые клетки и предотвращают преждевременное старение.

Что нужно есть, чтобы повысить иммунитет и не болеть: список продуктов

Чеснок. Этот овощ содержит более 100 полезных микроэлементов, уничтожающих «плохой» холестерин и вирусные инфекции. Его лучше есть в сыром виде, но следует предварительно порезать на мелкие кусочки и дать постоять. Таким образом, чеснок становится более питательным и полезным.

Этот овощ содержит более 100 полезных микроэлементов, уничтожающих «плохой» холестерин и вирусные инфекции. Его лучше есть в сыром виде, но следует предварительно порезать на мелкие кусочки и дать постоять. Таким образом, чеснок становится более питательным и полезным. Авокадо повышает иммунитет организма благодаря высокому содержанию витамина С и антиоксидантов. Также врачи рекомендуют есть его на завтрак, потому что он повышает работоспособность и когнитивные функции. Еще авокадо способен восстанавливать силы организма, снижать уровень усталости, стресса и раздражительности.

повышает иммунитет организма благодаря высокому содержанию витамина С и антиоксидантов. Также врачи рекомендуют есть его на завтрак, потому что он повышает работоспособность и когнитивные функции. Еще авокадо способен восстанавливать силы организма, снижать уровень усталости, стресса и раздражительности. Куркума. Эту приправу считают самым большим антиоксидантным средством в мире. Медики рекомендуют добавлять приправу в блюда, потому что она способна вылечить вирусные инфекции, снизить уровень воспаления в организме, успокоить боль, уничтожить все болезнетворные бактерии. Также благодаря активной составляющей – куркумину, специя способна улучшать в организме сопротивляемость к образованию злокачественных опухолей, нивелируя риски заболевания раком. Куркума кроме антиоксидантов включает в себя витамины А, С, Е и К, поэтому положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Эту приправу считают самым большим антиоксидантным средством в мире. Медики рекомендуют добавлять приправу в блюда, потому что она способна вылечить вирусные инфекции, снизить уровень воспаления в организме, успокоить боль, уничтожить все болезнетворные бактерии. Также благодаря активной составляющей – куркумину, специя способна улучшать в организме сопротивляемость к образованию злокачественных опухолей, нивелируя риски заболевания раком. Куркума кроме антиоксидантов включает в себя витамины А, С, Е и К, поэтому положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Брокколи имеет в своем составе важное антиоксидантное соединение – сульфорафан. Это органическая сера, защищающая организм от злокачественных опухолей. Она активно влияет на надлежащее функционирование и деление клеток, способствуя гибели клеток рака желудочно-кишечного тракта, предстательной железы, рака легких и груди. Также употребление брокколи предотвращает образование раковых опухолей на печени. Еще этот овощ содержит соединения, которые при расцеплении организмом выделяют вещества, повышающие иммунитет.

имеет в своем составе важное антиоксидантное соединение – сульфорафан. Это органическая сера, защищающая организм от злокачественных опухолей. Она активно влияет на надлежащее функционирование и деление клеток, способствуя гибели клеток рака желудочно-кишечного тракта, предстательной железы, рака легких и груди. Также употребление брокколи предотвращает образование раковых опухолей на печени. Еще этот овощ содержит соединения, которые при расцеплении организмом выделяют вещества, повышающие иммунитет. Тыквенные семена. Это богатый источник витаминов и полезных микроэлементов – меди, магния, марганца, цинка и белка, а также растительных соединений и клетчатки. Горсть семян содержит пятьдесят процентов суточной нормы магния, крайне необходимого для прочности кровеносных сосудов, костей, зубов, волос и ногтей. Кроме того, тыквенные семена содержат цинк, способствующий повышению иммунитета, настроения, крепкому здоровью глаз и кожи.

Это богатый источник витаминов и полезных микроэлементов – меди, магния, марганца, цинка и белка, а также растительных соединений и клетчатки. Горсть семян содержит пятьдесят процентов суточной нормы магния, крайне необходимого для прочности кровеносных сосудов, костей, зубов, волос и ногтей. Кроме того, тыквенные семена содержат цинк, способствующий повышению иммунитета, настроения, крепкому здоровью глаз и кожи. Бобовые. Соя, нут, чечевица, фасоль всех сортов и бобы – это топовые продукты по содержанию растительного белка. Который способствует укреплению иммунитета организма к вирусным заболеваниям, укрепляет кости и стенки сосудов.

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