Названы 7 самых полезных супов, которые хорошо насыщают и поддерживают здоровье

Супы могут быть не только легким блюдом, но и полноценным источником питательных веществ. Диетологи отмечают, что некоторые из них способны хорошо насыщать организм благодаря сочетанию белка, клетчатки и сложных углеводов. Именно такие ингредиенты помогают стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать длительное ощущение сытости.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Специалисты выделяют несколько видов супов, которые считают наиболее полезными и питательными.

Суп из чечевицы

Это блюдо считается одним из самых сытных среди растительных супов. Чечевица содержит много белка и клетчатки, поэтому медленно усваивается и помогает дольше не чувствовать голод. Ее часто сочетают с морковью, луком, кабачками, чесноком или картофелем на основе овощного бульона.

Суп из черной фасоли

Черная фасоль богата белком, клетчаткой, железом и магнием. Такой суп имеет густую текстуру, хорошо насыщает и поддерживает энергетический баланс организма. Для более насыщенного вкуса в него часто добавляют тмин, чеснок или перец чили.

Куриный или нутовый суп

Классический куриный суп сочетает нежирный белок с овощами, богатыми клетчаткой. Это создаёт сбалансированное и питательное блюдо. Для тех, кто не употребляет мяса, альтернативой может быть нут — растительный источник белка.

Суп из помидоров и белой фасоли

Сочетание томатов и белой фасоли создает легкий, но питательный суп. Помидоры содержат ликопин — антиоксидант, полезный для сердечно-сосудистой системы, а фасоль добавляет белок и клетчатку.

Овощной суп с киноа

Киноа делает лёгкий овощной бульон более сытным. Эта крупа содержит белок, клетчатку, антиоксиданты и различные витамины и минералы. В суп добавляют морковь, болгарский перец, томаты или другие сезонные овощи.

Мисо-суп с тофу

Мисо-паста — ферментированный продукт, содержащий пробиотики, полезные для микрофлоры кишечника. Тофу обеспечивает организм белком, а морские водоросли могут добавить природный источник йода.

Ячменный суп с грибами

Ячмень — цельное зерно с высоким содержанием растворимой клетчатки, которая помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Грибы добавляют насыщенный вкус и содержат антиоксиданты, витамины группы B и минералы.

Специалисты также советуют обращать внимание на состав супов. Для здорового питания лучше выбирать варианты с большим количеством овощей, бобовых или цельных зерен, контролировать уровень соли и избегать добавления сахара. Приготовление супа дома позволяет самостоятельно регулировать количество ингредиентов и делать блюдо более питательным.

