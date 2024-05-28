Названы 8 лучших чаев для здоровья пищеварительной системы: помогают от боли в животе и желудке

Травяные чаи содержат антиоксидантные соединения, которые положительно влияют на работу всех систем организма.
Рассказываем, от каких проблем со здоровьем могут спасти травяные чаи.
Как травяной чай помогает наладить процессы пищеварения
- Гидратация. Две чашки чая в день могут помочь нивелировать риски запоров и тяжесть в желудке.
- Стимулирует пищеварение. Напиток из чайных листьев содержит катехины, танины и кофеин. Эти соединения способствуют увеличению пищеварительных ферментов в кишечнике, которые помогают расщеплять пищу. Правильная работа ферментов также спасет от вздутия живота и газообразования.
- Облегчает дискомфорт в желудке. Травяные чаи предотвращают тошноту и спазмы желудка.
- Поддерживает полезную микрофлору. Содержащиеся в зеленом и черном чаях полифенолы помогают питать полезные бактерии кишечника.
- Уменьшает процессы воспаления в организме. Некоторые виды чая, например имбирный, содержат противовоспалительные соединения, поэтому могут помочь нивелировать воспаление в организме.
Какие лучшие чаи для здоровья пищеварительной системы
- Имбирный чай издавна используется в народной медицине для лечения различных заболеваний. Напиток при регулярном употреблении налаживает процессы пищеварения, помогает от вздутия живота, тошноты и диареи. Имбирный чай содержит противовоспалительные соединения, поэтому снижает воспаление в кишечнике.
- Мятный чай может способствовать расслаблению мышц кишечника, поэтому помогает от вздутия и газообразования.
- Ромашковый чай оказывает успокаивающий и противовоспалительный эффект, помогает от боли в животе и при спазмах желудка.
- Чай из одуванчика. Такой напиток используется для поддержания здоровья печени, желудка и желчного пузыря. Чай оказывает мочегонный эффект, поэтому помогает печени выводить вредные вещества и токсины из нашего организма.
- Чай из солодки. Это растение имеет противовоспалительные вещества в своем составе, поэтому напиток помогает от воспаления в кишечнике, успокаивает изжогу, снижает кислотность желудка.
- Чай с корицей. Напиток уменьшает воспаление в организме, регулирует уровень сахара в крови, может помочь быстрее похудеть.
- Чай с куркумой имеет природные антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов и снижают риск заболевания раком.
- Зеленый чай содержит множество антиоксидантов и кофеина, которые положительно влияют на все системы организма. Также зеленый чай помогает быстрому похудению и замедляет старение.
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