Названы 8 натуральных заменителей сахара, которые помогают контролировать уровень глюкозы

Чрезмерное потребление рафинированного сахара может серьезно навредить здоровью и повысить риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и кариеса. В то же время существуют натуральные альтернативы, которые могут помочь уменьшить количество добавленного сахара в рационе и в отдельных случаях лучше контролировать уровень глюкозы в крови.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Специалисты отмечают, что полностью отказаться от сладкого многим людям сложно, однако замена рафинированного сахара на другие подсластители может стать первым шагом к более здоровому питанию. Среди самых распространенных натуральных альтернатив — агава, фруктовый сок, фруктовое пюре, мед, кленовый сироп, патока, монах-фрукт и стевия.

Агава, или сироп агавы, — это жидкий подсластитель, который получают из растения агавы. Его часто используют как замену обычному сахару, поскольку он не так резко повышает уровень сахара в крови. Одна чайная ложка такого сиропа содержит 21 калорию и 4,7 грамма сахара. В то же время продукт имеет высокое содержание фруктозы, избыток которой может увеличивать риск жировой болезни печени.

Еще одна альтернатива — фруктовый сок. Он содержит больше сахара, чем целые фрукты, поскольку является концентрированным продуктом, однако в небольших количествах может заменить сахар в напитках или блюдах. Например, в 240 мл апельсинового сока содержится 110 калорий и 20 граммов сахара, а в такой же порции яблочного — 120 калорий и 16 граммов сахара. Важно выбирать именно 100% натуральный сок без добавленных ингредиентов.

Фруктовое пюре или размятые фрукты часто используют в выпечке. Бананы, финики, чернослив и изюм могут не только подсластить блюдо, но и добавить витамины и минералы. Обычно в рецептах рекомендуют брать примерно вдвое меньше фруктового пюре, чем сахара.

Мед также считается популярной натуральной альтернативой. Кроме сладкого вкуса, он содержит некоторые питательные вещества, в частности витамины группы B, витамин C и магний. В то же время одна столовая ложка меда содержит 64 калории и 17 граммов сахара, поэтому злоупотреблять им не стоит. В выпечке один стакан сахара можно заменить на половину или три четверти стакана меда.

Кленовый сироп получают из сока кленовых деревьев. В столовой ложке содержится 52 калории и 12 граммов сахара. Он содержит кальций, калий и фосфор и не так быстро влияет на уровень сахара в крови, как рафинированный сахар.

Патока — это сиропообразный побочный продукт производства сахара-сырца. Одна столовая ложка содержит 58 калорий и 15 граммов сахара. В то же время патока богата кальцием, калием, железом и витаминами группы B. Наиболее питательной считается черная патока, однако из-за горьковатого вкуса чаще используют светлую или среднюю.

Отдельное внимание привлекает монах-фрукт — натуральный подсластитель из небольшого плода, происходящего из Китая. Он может быть в 150-200 раз слаще обычного сахара и не содержит калорий. Кроме того, такой продукт не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови, поэтому его часто используют люди с диабетом.

Еще один популярный вариант — стевия. Ее получают из растения Stevia rebaudiana, растущего в Южной Америке. Стевия не содержит калорий и может быть в 250-300 раз слаще сахара. Она также не влияет на уровень глюкозы в крови и может использоваться в напитках и выпечке.

Несмотря на натуральное происхождение этих подсластителей, эксперты отмечают: важно следить за общим количеством добавленного сахара в рационе. По рекомендациям Американской ассоциации сердца, мужчинам следует употреблять не более 36 граммов добавленного сахара в день, а женщинам — не более 25 граммов.

Кроме замены сахара, специалисты советуют обращать внимание на состав продуктов, ведь добавленный сахар часто содержится в кетчупах, соусах для пасты, заправках для салатов, йогуртах, газированных напитках, кофе и сладком холодном чае.

Чтобы уменьшить тягу к сладкому, диетологи рекомендуют постепенно сокращать потребление сахара, есть больше продуктов с высоким содержанием клетчатки, контролировать порции десертов, читать этикетки и искать рецепты блюд с низким содержанием сахара. Это может помочь сделать рацион здоровым без резких ограничений.

