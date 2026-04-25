Названы 8 натуральных заменителей сахара, которые помогают контролировать уровень глюкозы
Рафинированный сахар может вредить здоровью, но полностью отказываться от сладкого не обязательно. Существуют натуральные альтернативы, которые помогут сделать рацион более здоровым.
Чрезмерное потребление рафинированного сахара может серьезно навредить здоровью и повысить риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и кариеса. В то же время существуют натуральные альтернативы, которые могут помочь уменьшить количество добавленного сахара в рационе и в отдельных случаях лучше контролировать уровень глюкозы в крови.
Об этом сообщило издание Verywellhealth.
Специалисты отмечают, что полностью отказаться от сладкого многим людям сложно, однако замена рафинированного сахара на другие подсластители может стать первым шагом к более здоровому питанию. Среди самых распространенных натуральных альтернатив — агава, фруктовый сок, фруктовое пюре, мед, кленовый сироп, патока, монах-фрукт и стевия.
Агава, или сироп агавы, — это жидкий подсластитель, который получают из растения агавы. Его часто используют как замену обычному сахару, поскольку он не так резко повышает уровень сахара в крови. Одна чайная ложка такого сиропа содержит 21 калорию и 4,7 грамма сахара. В то же время продукт имеет высокое содержание фруктозы, избыток которой может увеличивать риск жировой болезни печени.
Еще одна альтернатива — фруктовый сок. Он содержит больше сахара, чем целые фрукты, поскольку является концентрированным продуктом, однако в небольших количествах может заменить сахар в напитках или блюдах. Например, в 240 мл апельсинового сока содержится 110 калорий и 20 граммов сахара, а в такой же порции яблочного — 120 калорий и 16 граммов сахара. Важно выбирать именно 100% натуральный сок без добавленных ингредиентов.
Фруктовое пюре или размятые фрукты часто используют в выпечке. Бананы, финики, чернослив и изюм могут не только подсластить блюдо, но и добавить витамины и минералы. Обычно в рецептах рекомендуют брать примерно вдвое меньше фруктового пюре, чем сахара.
Мед также считается популярной натуральной альтернативой. Кроме сладкого вкуса, он содержит некоторые питательные вещества, в частности витамины группы B, витамин C и магний. В то же время одна столовая ложка меда содержит 64 калории и 17 граммов сахара, поэтому злоупотреблять им не стоит. В выпечке один стакан сахара можно заменить на половину или три четверти стакана меда.
Кленовый сироп получают из сока кленовых деревьев. В столовой ложке содержится 52 калории и 12 граммов сахара. Он содержит кальций, калий и фосфор и не так быстро влияет на уровень сахара в крови, как рафинированный сахар.
Патока — это сиропообразный побочный продукт производства сахара-сырца. Одна столовая ложка содержит 58 калорий и 15 граммов сахара. В то же время патока богата кальцием, калием, железом и витаминами группы B. Наиболее питательной считается черная патока, однако из-за горьковатого вкуса чаще используют светлую или среднюю.
Отдельное внимание привлекает монах-фрукт — натуральный подсластитель из небольшого плода, происходящего из Китая. Он может быть в 150-200 раз слаще обычного сахара и не содержит калорий. Кроме того, такой продукт не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови, поэтому его часто используют люди с диабетом.
Еще один популярный вариант — стевия. Ее получают из растения Stevia rebaudiana, растущего в Южной Америке. Стевия не содержит калорий и может быть в 250-300 раз слаще сахара. Она также не влияет на уровень глюкозы в крови и может использоваться в напитках и выпечке.
Несмотря на натуральное происхождение этих подсластителей, эксперты отмечают: важно следить за общим количеством добавленного сахара в рационе. По рекомендациям Американской ассоциации сердца, мужчинам следует употреблять не более 36 граммов добавленного сахара в день, а женщинам — не более 25 граммов.
Кроме замены сахара, специалисты советуют обращать внимание на состав продуктов, ведь добавленный сахар часто содержится в кетчупах, соусах для пасты, заправках для салатов, йогуртах, газированных напитках, кофе и сладком холодном чае.
Чтобы уменьшить тягу к сладкому, диетологи рекомендуют постепенно сокращать потребление сахара, есть больше продуктов с высоким содержанием клетчатки, контролировать порции десертов, читать этикетки и искать рецепты блюд с низким содержанием сахара. Это может помочь сделать рацион здоровым без резких ограничений.
