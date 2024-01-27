Названы 8 продуктов, которые снимают тревогу и стресс: эти вкусности поднимают настроение

Врачи дали список продуктов, которые нужно есть, если испытываете стресс и тревогу. Эта пища способна улучшить настроение в период, когда ничего не радует. Рассказываем, что нужно есть, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние, ссылаясь на WomensHealth.

Какие продукты улучшают настроение: полный список

Яйца. Этот продукт содержит витамин В, отвечающий за выработку гормона счастья, а также железо и холин. Поэтому если есть яйца, то можно избавиться от стресса и тревожных состояний.

Этот продукт содержит витамин В, отвечающий за выработку гормона счастья, а также железо и холин. Поэтому если есть яйца, то можно избавиться от стресса и тревожных состояний. Шафран. Исследования ученых показали, что 30 г шафрана в день помогают уменьшить симптомы депрессии и улучшить самочувствие.

Исследования ученых показали, что 30 г шафрана в день помогают уменьшить симптомы депрессии и улучшить самочувствие. Продукты с пробиотиками. Диетологи отмечают, что надлежащая работа кишечника оказывает прямое влияние на эмоциональное состояние, поэтому следует включить в свой рацион квашеную капусту, которая будет поддерживать здоровье микрофлоры кишечника на должном уровне.

Диетологи отмечают, что надлежащая работа кишечника оказывает прямое влияние на эмоциональное состояние, поэтому следует включить в свой рацион квашеную капусту, которая будет поддерживать здоровье микрофлоры кишечника на должном уровне. Жирная морская рыба. Форель, лосось, скумбрия и сардины богаты полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, которые крайне полезны для мозга, сердца и глаз. Если есть эту рыбу трижды в неделю, то можно забыть о депрессии и плохом настроении.

Форель, лосось, скумбрия и сардины богаты полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, которые крайне полезны для мозга, сердца и глаз. Если есть эту рыбу трижды в неделю, то можно забыть о депрессии и плохом настроении. Орехи богаты витамином Е и цинком, которые поддерживают надлежащую работу мозга и центральной нервной системы. Поэтому небольшая горсть орешков в день будет способствовать хорошему настроению и спасать от тревожности.

богаты витамином Е и цинком, которые поддерживают надлежащую работу мозга и центральной нервной системы. Поэтому небольшая горсть орешков в день будет способствовать хорошему настроению и спасать от тревожности. Черный шоколад. В этом продукте содержатся флавоноиды, которые очень полезны для мозга. Потому шоколад способен улучшать настроение и снимать тревогу.

В этом продукте содержатся флавоноиды, которые очень полезны для мозга. Потому шоколад способен улучшать настроение и снимать тревогу. Ягоды содержат ряд полезных веществ для нашего здоровья, в том числе полифенолы. Которые способны улучшать настроение, избавлять от мигрени и налаживать качественную работу головного мозга.

содержат ряд полезных веществ для нашего здоровья, в том числе полифенолы. Которые способны улучшать настроение, избавлять от мигрени и налаживать качественную работу головного мозга. Овсянка. Эти зерна содержат крахмалистые углеводы, постепенно высвобождающие энергию. Эти полезные соединения предупреждают падение глюкозы в крови, что приводит к плохому настроению и сонливости.

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