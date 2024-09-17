Названы 9 самых полезных рыбных консервов: их рекомендовано кушать как можно чаще, и вот почему

Диетологи советуют кушать все перечисленные рыбные консервы по крайней мере дважды в неделю, чтобы насытить свой организм всеми полезными веществами.
Рассказываем, какая польза рыбных консервов, как продукт влияет на наше здоровье.
Действительно ли консервированная рыба полезна: объяснение врачей
Рыбные консервы считаются идеальным продуктом, ведь их не нужно готовить, достаточно просто открыть и можно сразу лакомиться вкусной рыбкой. А еще такая пища содержит кучу питательных веществ, крайне необходимых для здоровья нашего организма. И полезные свойства рыбы совершенно не теряются во время обработки.
Специалисты по безопасности питания уверяют, что рыба сохраняет все витамины, жиры и минералы после жарки или запекания. Главное, ее нужно правильно консервировать, не нарушая технологии производства продукта.
Диетологи обязательно рекомендуют включать рыбные консервы в свой рацион. Поскольку такой продукт имеет все полезные вещества, необходимые для того, чтобы держать себя в превосходной физической форме, не ограничивая своего питания. В частности рыбные консервы содержат очень важные витамины группы В и D, а также железо, йод и кальций.
Какие виды рыбных консервов самые лучшие и полезные: советы экспертов
- Сардины. Врачи рекомендуют кушать этот вид консервов всем, кто хочет иметь здоровое сердце и снизить уровень "плохого" холестерина. Этот продукт практически не содержит ртути, насыщен кальцием, витаминами В, D, Е и А, также содержит полезные полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые защищают наш организм от многих заболеваний.
- Сельдь ничем не уступает сардинам, содержит также много полезных микроэлементов, которые незаменимы для нашего организма. Также этот вид консервов имеет в своем составе антиоксидантные соединения, которые борются со свободными радикалами, что становятся причиной рака.
- Лосось не теряет свои полезные свойства даже в консервированном виде. Продукт содержит витамины B12 и D, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Эти микроэлементы способны снизить давление, уровень "плохого" холестерина, нивелируют риск образования тромбов и повышают иммунитет.
- Треску диетологи предлагают всем, кто желает быстро и безопасно похудеть. Ведь на банку консервов приходится всего 89 ккал, что делает ее идеальным продуктом для поддержания должной формы.
- Тунец. Ученые провели исследование и обнаружили, что тунец содержит гораздо больше белка, чем другие виды рыбы или морепродуктов. Также консерва обладает мощным составом аминокислотных соединений, поэтому ее можно считать настоящим суперфудом для нашего здоровья.
- Радужная форель. Такая консерва содержит белок, полезные жирные кислоты, кучу витаминов и минералов, которые крайне необходимы нашему организму для надлежащего функционирования. Консерва из радужной форели имеет противовоспалительное действие за счет содержания полиненасыщенных жирных кислот омега-3. А высококачественный белок является мощным антиоксидантом, защищающим от рака и вирусных инфекций.
- Скумбрия. Консервированная скумбрия содержит много жирных кислот, витаминов группы В и D, поддерживающих здоровье сердца и сосудов. Врачи рекомендуют выбирать продукт из атлантической или тихоокеанской рыбы, так как он содержит наименьшую долю ртути.
- Анчоусы. Несмотря на свой размер, эта маленькая рыбка оказывает большое влияние на наше здоровье. А все благодаря содержанию витаминов, антиоксидантов и жирных кислот омега-3. Эти полезные вещества способны защищать клетки нашего организма от повреждения, преждевременного старения и окислительного стресса, предупреждая заболевание сердца, сосудов и мозга.
- Крабовое мясо. Хотя это не рыбная консерва, однако содержит схожий состав полезных веществ, поэтому врачи включили этот морепродукт в список. Это самый дорогой вид консервов, но очень ценный по своему составу. Крабовое мясо содержит много селена – антиоксидантного соединения, которое участвует в синтезе ДНК, защищая клетки нашего организма от разрушения.
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