Названы два популярных блюда, которые превращаются в яд, если кушать их горячими

Мы все привыкли есть горячую пищу, считая, что она более полезна. Однако врачи говорят, что некоторые блюда представляют серьезную угрозу для здоровья, если их есть слишком горячими. Они провоцируют появление микроожогов, которые со временем накапливаются и провоцируют серьезные проблемы. Особо следует быть осторожными людям, привыкшим спешить и не обращают внимания на температуру пищи.

Какие два самых популярных блюда нельзя есть горячими: советы врачей

Картофельное пюре – это наверное самый любимый гарнир многих людей. Но если его температура превышает 60 градусов, это может представлять опасность для слизистой пищевода. В горячем картофеле содержатся крахмальные соединения, которые при высоких температурах раздражают желудочно-кишечный тракт. Если регулярно употреблять горячее картофельное пюре, можно спровоцировать развитие рака пищевода. Поэтому нужно подождать 5-10 минут, а затем есть блюдо.

– это наверное самый любимый гарнир многих людей. Но если его температура превышает 60 градусов, это может представлять опасность для слизистой пищевода. В горячем картофеле содержатся крахмальные соединения, которые при высоких температурах раздражают желудочно-кишечный тракт. Если регулярно употреблять горячее картофельное пюре, можно спровоцировать развитие рака пищевода. Поэтому нужно подождать 5-10 минут, а затем есть блюдо. Супы и бульоны – это вкусные и питательные блюда, особенно полезные в холодное время года. Однако суп, который только что снят с плиты, имеет температуру более 70 градусов. Его нельзя есть горячим, потому что это приведет не только к ожогам, но и к длительным повреждениям пищевода. Особенно опасны горячие супы для тех, кто имеет чувствительные слизистые и хронические заболевания ЖКТ. Поэтому нужно дать блюду остыть, а только потом употреблять.

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