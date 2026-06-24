Названы два популярных напитка, от которых лучше отказаться в жару: чем они опасны

Жара

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В жаркую погоду некоторые популярные напитки могут не только усугублять обезвоживание, но и мешать полноценному отдыху. Специалисты советуют ограничить употребление алкоголя и кофеина.

Об этом сообщило издание Express.

По словам представителей Британского Красного Креста, алкоголь может негативно влиять на качество ночного отдыха. В то же время кофеиносодержащие напитки обладают мочегонным эффектом, из-за чего организм теряет больше жидкости. Это повышает риск обезвоживания и может способствовать повышению температуры тела.

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Кроме того, специалисты рекомендуют придерживаться привычного режима питания и сна даже в жару. Поздние ужины и сдвиг времени отдыха могут дополнительно ухудшить засыпание и качество сна.

В Британском Красном Кресте отмечают, что жаркая погода заставляет организм тратить больше энергии на поддержание нормальной температуры тела, поэтому человек может испытывать повышенную усталость в течение дня. В то же время дневной сон рекомендуется ограничить, ведь он может нарушить ночной режим отдыха.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), взрослым обычно требуется от семи до девяти часов сна в сутки. Недостаток сна может негативно сказываться на концентрации внимания, когнитивных функциях, работе иммунной системы и психологическом состоянии.

Напомним, что в жаркую погоду наша постель быстро накапливает опасные аллергены и пот, поэтому ради собственного здоровья придется кардинально пересмотреть привычные правила ухода за постельным бельем.

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