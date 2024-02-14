Назван фрукт №1 для психического здоровья: справится со стрессом и бессонницей всего за 4 дня

Новозеландские ученые доказали, что киви может успокоить, повысить настроение и улучшить сон всего за 4 дня. И это неудивительно, ведь фрукт содержит витамины группы В, антиоксиданты и другие соединения, способные наладить работу центральной нервной системы без успокаивающих и седативных препаратов. Рассказываем, какая польза киви для здоровья и спокойствия, ссылаясь на сообщение New York Post, опубликованное в Британском журнале питания.

Какая польза киви для психического здоровья: исследование ученых

Ученые на основании своих исследований сделали заявление – киви может улучшить психическое здоровье за несколько дней. Это связано с тем, что фрукт содержит большую часть витамина С, который, кроме повышения иммунитета, способен поднимать настроение и жизненный тонус.

Ученые повели эксперимент, в котором приняли участие 155 человек. Каждый день в течение восьми недель испытуемым давали плацебо в виде добавки с содержанием витамина С или два киви. Затем участников попросили сообщить о качестве сна, эмоциональном состоянии и общем жизненном тонусе. Ученые выяснили, что принимавшие витамин С и те, кто ел киви, имели улучшение качества сна и уменьшение тревожности. И таких результатов участники эксперимента достигли за 4 дня.

Какая польза киви для общего здоровья организма

Помогает похудеть и омолодиться. Киви на 84% процента состоит из воды, содержит белки – 1%, жиры – 1%, углеводы – 10%. Фрукт низкокалорийный, но благодаря содержанию волокон может насытить организм на длительный промежуток времени. Кроме того, он содержит никотиновую кислоту и сахариды, положительно влияющие на молодость кожи и процессы пищеварения.

Киви на 84% процента состоит из воды, содержит белки – 1%, жиры – 1%, углеводы – 10%. Фрукт низкокалорийный, но благодаря содержанию волокон может насытить организм на длительный промежуток времени. Кроме того, он содержит никотиновую кислоту и сахариды, положительно влияющие на молодость кожи и процессы пищеварения. Повышает иммунитет и оказывает положительное влияние на нервную систему. Киви содержит гораздо больше витамина С, чем цитрусовые. Поэтому его рекомендуют есть тем, кто хочет повысить иммунитет или соблюдает диету. За счет содержания витаминов группы В киви способен улучшать сон, снимать напряжение и стресс. Фрукт содержит фолиевую кислоту, поэтому обязателен для пожилых людей, детей и кормящих матерей.

Киви содержит гораздо больше витамина С, чем цитрусовые. Поэтому его рекомендуют есть тем, кто хочет повысить иммунитет или соблюдает диету. За счет содержания витаминов группы В киви способен улучшать сон, снимать напряжение и стресс. Фрукт содержит фолиевую кислоту, поэтому обязателен для пожилых людей, детей и кормящих матерей. Укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает пищеварение. В состав киви входят цинк, йод, калий, кальций, фосфор и марганец. Благодаря столь богатому содержанию макроэлементов фрукт способствует укреплению сердца, разжижает кровь и улучшает обмен веществ.

Читайте также:

Как помочь уставшему организму быстро восстановить силы: 7 продуктов, заряжающих энергией

Покажите язык: о чем свидетельствует цвет и почему его называют картой организма

Без морщины: как быстро выровнять заломы кожи на лице в домашних условиях