Названы грибы, которые приостанавливают старение: они являются настоящим эликсиром молодости

Какая польза белым грибам для здоровья / © Unsplash

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Речь идет о белых грибах, которые имеют кучу важных микроэлементов, защищающих организм от преждевременного старения и нейродегенеративных заболеваний. Об этом пишет ресурс «РБК-Украина».

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Ученые выяснили, что белые грибы обладают уникальными свойствами, которые приостанавливают процессы старения на клеточном уровне. Все благодаря двум мощным компонентам — эрготионеину и глутатиону. Эти антиоксиданты защищают клетки организма от разрушающего действия свободных радикалов, которые провоцируют преждевременное старение кожи, внутренних органов и способствуют развитию хронических заболеваний.

Какая польза белых грибов.

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Содержат больше антиоксидантов, чем другие суперфуды. Исследования ученых доказывают: содержание антиоксидантов в белых грибах один из самых высоких среди пищевых продуктов. Регулярное употребление этих грибов помогает снизить окислительный стресс, замедлить процессы старения, защитить клетки от повреждений.

Поддерживают должную работу мозга и защищают от возрастных заболеваний. Белые грибы способны замедлить ухудшение когнитивных функций. Эрготионеин оказывает положительное влияние на состояние нервной системы и снижает риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Обладают противовоспалительным эффектом. Хроническое воспаление — один из главных «двигателей» процесса старения. Активные вещества в белых грибах оказывают сильное противовоспалительное действие, помогая уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, облегчить состояние при артрите и снизить уровень общего воспаления в организме.

Укрепляют иммунитет. Белые грибы содержат мощную часть витаминов группы В, селен, медь и клетчатку. Это идеальное сочетание полезных микроэлементов для поддержания иммунной системы и обеспечения организма энергией и выносливостью.

Доступность. В отличие от дорогих биологических добавок или продуктов, белые грибы легко найти свежими, сушеными и замороженными на рынках и супермаркетах. К тому же, они сохраняют все свои полезные свойства в любом виде.

Как лучше употреблять белые грибы

Этот продукт можно считать универсальным, он будет идеально смаковать в любом блюде. Например, белые грибы можно:

добавлять в супы, рагу, пасту, омлеты и запеканки;

обжаривать с луком и чесноком и подавать как отдельное блюдо;

приготовить ароматное ризото или всевозможные соусы.