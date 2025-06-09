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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
1681
Время на прочтение
2 мин

Названы грибы, которые приостанавливают старение: они являются настоящим эликсиром молодости

Эти грибы помогут надолго сохранить молодость, ясный ум и крепкое здоровье. Они не только полезны, но еще очень вкусны и стоят значительно дешевле, чем экзотические суперфуды.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какая польза белых грибов для здоровья

Какая польза белым грибам для здоровья / © Unsplash

Речь идет о белых грибах, которые имеют кучу важных микроэлементов, защищающих организм от преждевременного старения и нейродегенеративных заболеваний. Об этом пишет ресурс «РБК-Украина».

Почему белые грибы можно считать едой для молодости: какие преимущества продукта

Ученые выяснили, что белые грибы обладают уникальными свойствами, которые приостанавливают процессы старения на клеточном уровне. Все благодаря двум мощным компонентам — эрготионеину и глутатиону. Эти антиоксиданты защищают клетки организма от разрушающего действия свободных радикалов, которые провоцируют преждевременное старение кожи, внутренних органов и способствуют развитию хронических заболеваний.

Какая польза белых грибов.

  • Содержат больше антиоксидантов, чем другие суперфуды. Исследования ученых доказывают: содержание антиоксидантов в белых грибах один из самых высоких среди пищевых продуктов. Регулярное употребление этих грибов помогает снизить окислительный стресс, замедлить процессы старения, защитить клетки от повреждений.

  • Поддерживают должную работу мозга и защищают от возрастных заболеваний. Белые грибы способны замедлить ухудшение когнитивных функций. Эрготионеин оказывает положительное влияние на состояние нервной системы и снижает риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

  • Обладают противовоспалительным эффектом. Хроническое воспаление — один из главных «двигателей» процесса старения. Активные вещества в белых грибах оказывают сильное противовоспалительное действие, помогая уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, облегчить состояние при артрите и снизить уровень общего воспаления в организме.

  • Укрепляют иммунитет. Белые грибы содержат мощную часть витаминов группы В, селен, медь и клетчатку. Это идеальное сочетание полезных микроэлементов для поддержания иммунной системы и обеспечения организма энергией и выносливостью.

  • Доступность. В отличие от дорогих биологических добавок или продуктов, белые грибы легко найти свежими, сушеными и замороженными на рынках и супермаркетах. К тому же, они сохраняют все свои полезные свойства в любом виде.

Как лучше употреблять белые грибы

Этот продукт можно считать универсальным, он будет идеально смаковать в любом блюде. Например, белые грибы можно:

  • добавлять в супы, рагу, пасту, омлеты и запеканки;

  • обжаривать с луком и чесноком и подавать как отдельное блюдо;

  • приготовить ароматное ризото или всевозможные соусы.

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Дата публикации
Количество просмотров
1681
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