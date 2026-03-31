Названы лучшие больницы мира 2026 года

Выбор больницы редко бывает простым решением. Часто его приходится принимать в моменты неопределенности, когда необычные симптомы или сложный диагноз уже тяжелым бременем ложатся на плечи пациента.

По данным глобальной платформы Statista, в этом году количество больниц в мире, по прогнозам, приблизится к 216 000. Учитывая такое множество вариантов, пациентам и их семьям может быть сложно получить исчерпывающее представление об имеющихся возможностях.

Чтобы помочь восполнить этот пробел, Newsweek в партнерстве со Statista представляет рейтинг «Лучшие больницы мира 2026».

Нынешняя оценка охватывает больницы в 32 странах: Австралии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Канаде, Чили, Колумбии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Индии, Израиле, Италии, Японии, Малайзии, Мексике, Нидерландах, Норвегии, Филиппинах, Южной Кореи, Испании, Швеции, Швейцарии, Тайване, Таиланде, Турции, Соединенных Арабских Эмиратах, Великобритании и Соединенных Штатах Америки. Эти страны были выбраны на основе ряда критериев сопоставимости, включая численность населения, среднюю продолжительность жизни, уровень жизни, плотность больниц и наличие надежных данных.

Каждая больница была проанализирована и получила оценку на основе четырех источников данных: рекомендаций медицинских экспертов, в частности, врачей, руководителей больниц и других специалистов в сфере здравоохранения; показателей качества работы больниц; имеющихся данных об опыте пациентов; а также опрос Statista о внедрении показателей результатов, сообщенных пациентами (PROM). PROM определяются как стандартизированные, валидированные анкеты, заполняемые пациентами для оценки своего восприятия функционального самочувствия и качества жизни.

Методология рейтинга 2026 расширила предыдущие версии рейтинга, впервые включив в него Филиппины и Турцию. Кроме того, оценка этого года придает больший вес показателям качества работы больниц, учитывает новые данные по аккредитации, качеству, безопасности и опыту пациентов во многих странах, а также еще больше подчеркивает роль PROMS благодаря повышенному весу и обновленному опросу по внедрению.

В этом году было оценено более 2500 больниц, при этом особое признание получили 250 лучших заведений по всему миру. Пятерку лидеров возглавляют: Mayo Clinic-Rochester (Рочестер, Миннесота), Toronto General-University Health Network (Торонто), Cleveland Clinic (Кливленд), Karolinska Universitetssjukhuset (Стокгольм) и Massachusetts General Hospital (Бостон).

50 лучших больниц мира

Клиника Майо, Рочестер, США Сеть университетских больниц — Общая больница Торонто, Канада, Торонто Клиника Кливленда, США, Кливленд Каролинская университетская больница, Швеция, Стокгольм Общая больница штата Массачусетс, США, Бостон Больница Джонса Гопкинса, США, Балтимор Медицинский центр Шиба, Израиль, Рамат-Ган. Шарите — Университетская клиника Берлина, Германия, Берлин Университетская больница Цюриха, Швейцария, Цюрих Сингапурская клиника общего профиля Госпиталь Питье-Сальпетриер, Франция, Париж Университетская клиника Гейдельберга, Германия, Гейдельберг Больница Токийского университета, Япония, Бункё Медицинский центр Рональда Рейгана, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, США, Лос-Анджелес. Rigshospitalet — больница Копенгагенского университета, Дания, Копенгаген Израильская больница Альберта Эйнштейна, Бразилия, Сан-Паулу Клиника ЛМУ, Германия, Мюнхен Больница Бригама для женщин, США, Бостон Университетские клиники Женевы, Швейцария, Женева Общая больница Вены / Венский медицинский университет, Австрия, Вена Университетский госпиталь Водуа, Швейцария, Лозанна Больница Маунт-Синай, США, Нью-Йорк Университетская больница Базеля, Швейцария, Базель Стэнфордская медицинская помощь — Стэнфордская больница, США, Стэнфорд Университетская больница Орхуса, Дания, Орхус Медицинский центр Самсунг, Южная Корея, Сеул Больница Маунт-Синай, Канада, Торонто Медицинский центр Асан, Южная Корея, Сеул Больница Святого Томаса, Великобритания, Лондон Центр медицинских наук Саннибрук, Канада, Торонто Клиника Эразмус, Нидерланды, Роттердам Европейский госпиталь имени Жоржа Помпиду, Франция, Париж Университетская поликлиника им. Агостино Джемелли, Италия, Рим Госпиталь Клод Юрье, Франция, Лилль Университетская клиника Рехтс дер Изар, Германия, Мюнхен Амстердамский университетский медицинский центр, Нидерланды, Амстердам Университетская больница Левена, Бельгия, Левен Международная больница Святого Луки, Япония, Чуо Больница Северанс, Южная Корея, Сеул Университетская больница Хельсинки, Финляндия, Хельсинки Больница Сеульского национального университета, Южная Корея, Сеул Университетская больница Ла-Пас, Испания, Мадрид Клиника Ниугарда, Италия, Милан Университетская клиника Гамбург-Эппендорф, Германия, Гамбург Медицинский центр при Университете Калифорнии, США, Сан-Франциско Медицинский центр Сидарс-Синай, США, Лос-Анджелес Клиника Майо, США, Джексонвилл Университетский медицинский центр Утрехт, Нидерланды, Утрехт Альфред, Австралия, Мельбурн Университетская больница 12 октября, Испания, Мадрид

