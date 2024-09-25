Названы лучшие натуральные напитки, быстро сжигающие висцеральный жир

Если включить эти напитки в свое ежедневное здоровое питание, можно избавиться от лишней жировой ткани в зоне живота и бедер.

Рассказываем, какие напитки угнетают голод, а также ускоряют обмен веществ, что помогает организму быстрее сжигать жировую ткань.

Вода

Все напитки, обладающие низкой или нулевой калорийностью, в разы ускоряют метаболизм. Воду можно пить с добавлением лимона или ложки меда. Благодаря витаминам и полезным веществам, содержащимся в этих продуктах, организм не будет испытывать дефицита питательных веществ, но и не будет получать лишние калории.

Однако не следует надеяться, что запитая водой жареная жирная пища не повлияет на вашу фигуру. Напиток в этом случае не поможет, хотя улучшит усвоение тяжелой пищи.

Зеленый чай

Зеленый чай способствует ускорению обмена веществ, поскольку содержит биологически активные соединения – катехины и кофеин. Эти вещества помогают организму сжигать жировую ткань, ведь повышают окисление жира. Диетологи рекомендуют включать зеленый чай в диету, тогда напиток действительно будет помогать быстро избавиться от жировой ткани на животе. Наибольшая доза катехинов, ускоряющих сожжение висцерального жира, содержится в чае матча.

Кофе

Ученые уже давно доказали, что кофе угнетает аппетит за счет содержания большой части кофеина. Это, в свою очередь, провоцирует снижение потребления калорий и уменьшение количества жировой ткани на теле.

Исследования показали, что кофеин стимулирует термогенез – это процесс, заставляющий организм производить больше тепла и энергии за счет сжигания избытка калорий.

Кофе также способствует налаживанию работы кишечника, играющего самую главную роль в усвоении пищи и обмене веществ. Научные эксперименты показали, что люди, которые пьют достаточное количество кофе, имеют высокий уровень полезных бактерий и меньше вредных организмов в кишечнике.

Масленка

Это побочный продукт от производства масла. Напиток продается в любом супермаркете и пользуется популярностью среди потребителей. А все потому, что масленка обладает низкой калорийностью, способствует нормализации жирового обмена, обогащена полезными веществами. Поэтому диетологи советуют этот напиток как часть диетического рациона для коррекции фигуры. Масленка крайне полезна за счет наличия фосфатидов и концентрации лецитина, в разы ускоряющих обмен веществ. Также напиток содержит полноценный набор витаминов – холин, биотин, РР, D, К, Н, С и группы В (1,2,5,6,9,12). В масленке содержится куча минералов – более 20 элементов, главные из которых кальций, сера, фосфор, калий, хлор.

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